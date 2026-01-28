Brooklyn gây xôn xao khi đăng ảnh vợ bán khỏa thân

Sau khi Nicola Peltz công khai thể hiện tình yêu dành cho chồng, đến lượt Brooklyn chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào với vợ. Cặp đôi không bận tâm đến ồn ào rạn nứt tình cảm với bố mẹ.

Theo Page Six, hôm 27/1, Brooklyn Beckham gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình chụp bà xã Nicola Peltz. Trong ảnh, Nicola bán khỏa thân, chỉ quấn chăn, tạo dáng trên giường ngủ cạnh chú chó cưng. Cặp đôi dường như đang tận hưởng một kỳ nghỉ ấm cúng cùng nhau, mặc cho những mâu thuẫn trong gia đình Beckham đang trở thành đề tài bàn tán của dân mạng.

Ở một bức ảnh khác, đôi uyên ương cùng dùng bữa và trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay tại bàn tiệc. Nicola xuất hiện trong chiếc váy đen cổ khoét sâu khoe đường cong gợi cảm, trong khi con trai cả của Beckham mặc giản dị hơn với áo thun trắng khoe hình xăm và đội mũ bóng chày đen xoay ngược.

Việc Brooklyn đăng tải loạt ảnh thân mật cùng vợ nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trước đó ít giờ, Nicola cũng chia sẻ video bày tỏ tình yêu dành cho chồng.

Brooklyn bày tỏ tình yêu dành cho vợ giữa lúc căng thẳng trong gia đình Beckham lên tới đỉnh điểm. Ảnh: IGNV.

Trên trang TikTok, người đẹp đăng tải một video tổng hợp kỷ niệm tình yêu với Brooklyn, ghi lại nhiều khoảnh khắc thân mật của hai vợ chồng hay những khoảnh khắc đời thường, nô đùa với thú cưng. Trên nền nhạc Yellow của Coldplay, Nicola và Brooklyn xuất hiện trong những bữa tiệc lãng mạn, cụng ly rượu, trao nụ hôn ngọt ngào và những cử chỉ yêu thương cho đối phương.

Video khép lại bằng khoảnh khắc cặp vợ chồng trẻ ôm nhau xúc động. "Em yêu anh, Brooklyn Beckham", diễn viên chú thích cho bài đăng.

Trong lúc Brooklyn và Nicola thể hiện tình cảm dành cho nửa kia trên mạng xã hội, phía gia đình Beckham lại thể hiện sự gắn kết khi cùng nhau tới ủng hộ Victoria, khi cô được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Trước đó, vụ rạn nứt tình cảm trong gia đình huyền thoại bóng đá Anh làm bùng nổ truyền thông khi Brooklyn lên tiếng, tuyên bố không muốn hàn gắn với gia đình. Đầu bếp trẻ cũng cáo buộc cha mẹ đã tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola.