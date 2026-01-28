Con gái Quyền Linh gây chú ý

Theo chia sẻ của vợ Quyền Linh, Lọ Lem thường xuyên viết thư tay gửi cho cha vì lo lắng, quan tâm sức khỏe.

Tối 27/1, trên trang cá nhân, Dạ Thảo - vợ Quyền Linh - chia sẻ về những bức thư tay Lọ Lem gửi cho cha. Theo Dạ Thảo, con gái Lọ Lem viết thư trong khoảng thời gian giãn cách vì dịch COVID-19. Khi đó, Quyền Linh đi hỗ trợ bà con, mỗi khi về nhà đều tự cách ly.

Chứng kiến cha đi lại vất vả, Lọ Lem tối nào cũng viết thư tay, đặt ngay trước cửa phòng. "Hôm nay ba Linh đi làm về trễ mà Lem ở ngoài đợi hoài. Lem để thư sát cửa phòng vì sợ ba trong đó một mình buồn. Lem nhớ ba lắm, tối Lem cũng không ngủ sớm, cứ nằm chờ nghe tiếng ba mở cổng. Nếu ban đêm ba buồn thì đọc thư Lem cho đỡ nha", Lọ Lem viết.

Quyền Linh hạnh phúc bên vợ và hai con gái. Ảnh: FBNV.

Ở một bức thư khác, con gái lớn của Quyền Linh trải lòng: "Ai cũng nhắn tin trên điện thoại mà Lem vẫn viết thư tay cho ba, vì Lem thấy thư tay tình cảm hơn. Sau này nếu đi du học, Lem cũng sẽ viết thư như vậy. Mặc dù viết hơi mỏi tay, Lem vẫn ráng. Tặng ba Linh yêu 1000 trái tim... Lem mong ba Linh có kháng thể cực kỳ cao để chống chọi lại con Corona. Phải luôn giữ an toàn nha ba Linh của Lem, nếu bắt đầu cảm giác thấy trong người có cái gì đó thì phải nhanh chóng báo tin nha. Cứ nghĩ tới lỡ ba bị bệnh, Lem không ngừng được nước mắt".

"Ngày mai ba Linh đi Tiền Giang rồi, đường đi cũng khá xa, lại phải qua cao tốc nên ba nhớ đi chậm cho an toàn. Tới nơi ba gửi lời thăm của Lem cho bà nội, nói bà nội nhớ giữ gìn sức khỏe. Ngày mai Lem học online lại rồi nên không gọi cho ba lúc ở Tiền Giang được", Lo Lem nhắn nhủ.

Ở nhiều bức thư tay khác, con gái dặn dò Quyền Linh đừng làm việc quá sức hay tắm đêm, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Dưới bài đăng của Dạ Thảo, dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước hạnh phúc gia đình diễn viên. Nhiều bình luận khen thư tay của Lọ Lem tình cảm, đáng yêu.

Quyền Linh cũng chia sẻ lại bài đăng của bà xã. Diễn viên nhắn nhủ con gái: "Thương quá là thương nha con gái yêu".