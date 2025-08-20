Brooklyn Beckham quấn quýt vợ

Brooklyn và Nicola thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm trên phim trường. Cặp sao cho thấy tinh thần thoải mái trong bối cảnh mâu thuẫn với gia đình Beckham.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không ngần ngại thể hiện tình cảm trên phim trường Pretty Ugly. Trong tác phẩm thuộc thể loại kịch tính - giật gân, dâu cả nhà Beckham vào vai nhân vật có sức ảnh hưởng, gây ra rạn nứt giữa một người mẹ và con gái.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz quấn quýt trên phim trường. Ảnh: @nicolaannepeltzbeckham.

Trong loạt ảnh hậu trường chia sẻ trên trang cá nhân, Nicola Peltz diện bộ bikini màu đen đang thực hiện cảnh quay ngâm mình trong hồ bơi. Loạt hình ảnh khác, cô diện crop top kết hợp quần jeans cùng giày tông đen.

Nữ diễn viên tận hưởng mọi khoảnh khắc làm nghề với gương mặt hào hứng.

Điểm nhấn là loạt hình ảnh Brooklyn Beckham xuất hiện trên phim trường, thể hiện sự ủng hộ dành cho vợ qua loạt cử chỉ tình cảm.

Thời gian qua, cặp sao này trở thành tâm điểm chú ý khi mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình Beckham. Tờ Daily Mail cho rằng điều này phần nào tạo cảm hứng cho vai diễn mới của con dâu cả.

Điểm tương đồng giữa cô và nhân vật khi là người có sức ảnh hưởng, được yêu thích trên mạng xã hội. Theo đó, Nicola Peltz thủ vai Roxy Randolph - một nhân vật bí ẩn với khả năng thao túng người khác.

Một năm trước, Nicola Peltz thử thách bản thân khi kiêm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên trong Lola - một bộ phim chính kịch về tuổi mới lớn mà cô là biên kịch và diễn viên chính. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô từng góp mặt trong loạt tác phẩm Holidate (2020), Bates Motel (2013) và Transformers: Age of Extinction (2014).