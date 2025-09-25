Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Brooklyn Beckham: 'Mọi người cứ nói xấu, tôi vẫn làm việc, chơi golf'

  • Thứ năm, 25/9/2025 09:24 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Brooklyn Beckham gửi lời khen tới vợ, đồng thời cho biết không quan tâm tới thông tin tiêu cực. Con trai David Beckham dành trọn thời gian cho hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham không quan tâm đến những lời gièm pha khi công chúng nói rằng anh xa lánh gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, cậu cả nhà Beckham thẳng thắn chia sẻ quan điểm về những lời bàn tán xoay quanh cuộc sống và gia đình nổi tiếng.

gia dinh Beckham ran nut anh 1

Brooklyn Beckham ca ngợi vợ luôn là hậu phương vững chắc. Ảnh: @nicolaannepeltz.

"Sẽ có những người nói điều tiêu cực, song tôi luôn nhận được sự động viên từ vợ. Tôi và cô ấy chỉ làm việc của mình. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào công việc và cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Mọi người lúc nào cũng nói xấu còn tôi vẫn làm việc, chơi golf với vài người bạn", Brooklyn Beckham nói.

Sau trận giao lưu golf tại Ryder Cup All-Star, Brooklyn Beckham cho biết sẽ trở về Los Angeles để tiếp tục lo công việc kinh doanh cùng vợ. "Tôi phải quay lại Los Angeles. Tôi không thể để vợ tôi ở nhà một mình với bốn chú chó nên tôi phải quay lại giúp đỡ và tiếp tục làm việc", con trai cựu danh thủ chia sẻ.

Thời gian qua, gia đình nổi tiếng mất kết nối với vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Lần cuối cùng Brooklyn xuất hiện bên gia đình ngày lễ tặng quà (Boxing Day) vào năm ngoái. Rạn nứt bùng nổ kể từ khi Romeo hẹn hò Kim Turnbull khiến Brooklyn xa rời các sự kiện gia đình.

Hồi tháng 7, Brooklyn có lần tương tác hiếm hoi khi chúc mừng sinh nhật em út Harper. Thế nhưng, vài ngày sau, anh nối dài xung đột khi hủy theo dõi cả hai em trai Romeo và Cruz. Mới đây, Brooklyn và Nicola tổ chức buổi lễ gia hạn lời thề cưới mà không mời gia đình Beckham. Đồng thời, Brooklyn bỏ lỡ tiệc mừng sinh nhật của Romeo.

Chưa kể, Brooklyn giáng đòn đau về phía gia đình khi mở rộng hoạt động kinh doanh, lên kế hoạch định cư tại Mỹ. Tờ Daily Mail tiết lộ anh đang ấp ủ kế hoạch mở nhà hàng burger tại xứ cờ hoa. Đáng nói, Brooklyn còn nhận được sự hậu thuẫn từ Nicola và bố vợ tỷ phú Nelson Peltz.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn The House of Beckham. Tác giả Tom Bower khẳng định David và Victoria Beckham không lạ gì với việc chơi bẩn. Cặp đôi quyền lực còn xa cách đến mức họ đăng những câu chuyện tiêu cực về nhau lên truyền thông.

Nhóm nhạc Hàn bị chỉ trích vì chụp ảnh với diễn viên khiêu dâm

Ảnh chụp chung của 3 thành viên nhóm VIVIZ với diễn viên khiêu dâm đang lan truyền trên mạng xã hội và gây tranh cãi.

25:1525 hôm qua

Mỹ nhân đóng 'Lọ lem' 18+

Diễn xuất của bộ đôi diễn viên trẻ Thea Sofie Loch Næss và Lea Myren giúp "The Ugly Stepsister" nhận về nhiều lời tán dương từ giới phê bình.

32:1922 hôm qua

Gương mặt Lee Dong Gun biến dạng gây lo lắng

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp, khiến khán giả lo lắng. Hình ảnh khuôn mặt của anh tại bệnh viện thu hút chú ý.

05:10 23/9/2025

Nhật Long

gia đình Beckham rạn nứt David Beckham Victoria Beckham Brooklyn Beckham Brooklyn Romeo David Beckham Victoria giải trí showbiz người nổi tiếng xung đột

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

MC Lai Van Sam canh bao hinh anh

MC Lại Văn Sâm cảnh báo

9 phút trước 20:16 25/9/2025

0

Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản lợi dụng công nghệ AI, giả mạo giọng nói, hình ảnh của anh nhằm trục lợi.

Tuan Hung dung show hinh anh

Tuấn Hưng dừng show

1 giờ trước 18:56 25/9/2025

0

Chiều 25/9, BTC thông báo hủy show của Tuấn Hưng tại Hà Nội vì bão số 9. Nam ca sĩ cũng bày tò tiếc nuối khi không thể hoàn thành đêm diễn như dự định.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý