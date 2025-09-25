Brooklyn Beckham: 'Mọi người cứ nói xấu, tôi vẫn làm việc, chơi golf'

Brooklyn Beckham gửi lời khen tới vợ, đồng thời cho biết không quan tâm tới thông tin tiêu cực. Con trai David Beckham dành trọn thời gian cho hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham không quan tâm đến những lời gièm pha khi công chúng nói rằng anh xa lánh gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, cậu cả nhà Beckham thẳng thắn chia sẻ quan điểm về những lời bàn tán xoay quanh cuộc sống và gia đình nổi tiếng.

Brooklyn Beckham ca ngợi vợ luôn là hậu phương vững chắc. Ảnh: @nicolaannepeltz.

"Sẽ có những người nói điều tiêu cực, song tôi luôn nhận được sự động viên từ vợ. Tôi và cô ấy chỉ làm việc của mình. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào công việc và cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Mọi người lúc nào cũng nói xấu còn tôi vẫn làm việc, chơi golf với vài người bạn", Brooklyn Beckham nói.

Sau trận giao lưu golf tại Ryder Cup All-Star, Brooklyn Beckham cho biết sẽ trở về Los Angeles để tiếp tục lo công việc kinh doanh cùng vợ. "Tôi phải quay lại Los Angeles. Tôi không thể để vợ tôi ở nhà một mình với bốn chú chó nên tôi phải quay lại giúp đỡ và tiếp tục làm việc", con trai cựu danh thủ chia sẻ.

Thời gian qua, gia đình nổi tiếng mất kết nối với vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Lần cuối cùng Brooklyn xuất hiện bên gia đình ngày lễ tặng quà (Boxing Day) vào năm ngoái. Rạn nứt bùng nổ kể từ khi Romeo hẹn hò Kim Turnbull khiến Brooklyn xa rời các sự kiện gia đình.

Hồi tháng 7, Brooklyn có lần tương tác hiếm hoi khi chúc mừng sinh nhật em út Harper. Thế nhưng, vài ngày sau, anh nối dài xung đột khi hủy theo dõi cả hai em trai Romeo và Cruz. Mới đây, Brooklyn và Nicola tổ chức buổi lễ gia hạn lời thề cưới mà không mời gia đình Beckham. Đồng thời, Brooklyn bỏ lỡ tiệc mừng sinh nhật của Romeo.

Chưa kể, Brooklyn giáng đòn đau về phía gia đình khi mở rộng hoạt động kinh doanh, lên kế hoạch định cư tại Mỹ. Tờ Daily Mail tiết lộ anh đang ấp ủ kế hoạch mở nhà hàng burger tại xứ cờ hoa. Đáng nói, Brooklyn còn nhận được sự hậu thuẫn từ Nicola và bố vợ tỷ phú Nelson Peltz.