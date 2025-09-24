Nhóm nhạc Hàn bị chỉ trích vì chụp ảnh với diễn viên khiêu dâm

Ảnh chụp chung của 3 thành viên nhóm VIVIZ với diễn viên khiêu dâm đang lan truyền trên mạng xã hội và gây tranh cãi.

VIVIZ đang đối mặt với chỉ trích vì các thành viên chụp ảnh với một diễn viên phim người lớn. Những hình ảnh này ban đầu được chia sẻ trên Instagram của Sam Vu cách đây vài ngày, nhưng gần đây mới lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm nhạc nữ này đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mang tên New Legacy. Nhóm đã dừng chân tại Chicago vào 18/9. Sam Vu - một diễn viên khiêu dâm - đã tham gia đêm nhạc của VIVIZ. Sam Vu sau đó đăng ảnh trên Instagram và chia sẻ trải nghiệm khi được tham gia đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc này.

Các thành viên VIVIZ. Ảnh: Star Daily News.

Ở một trong các clip, Sam Vu được nhìn thấy đang thưởng thức màn trình diễn của bộ ba. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là những bức ảnh selfie anh chụp cùng từng thành viên sau khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Những bức ảnh cho thấy từng thành viên của VIVIZ đang mỉm cười và tạo dáng bên cạnh Sam Vu, trong khi anh cầm tấm poster quảng bá cho chuyến lưu diễn của nhóm. Khi loạt ảnh loan truyền trên mạng xã hội, khán giả bàng hoàng. Họ cho rằng việc thần tượng chụp ảnh cùng người trong ngành giải trí người lớn là điều bất thường.

VIVIZ là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 3 thành viên Eunha, SinB, Umji, trực thuộc công ty BPM Entertainment. Nhóm được thành lập vào năm 2021 và chính thức ra mắt ngày 9/2/2022 với mini-album đầu tay Beam of Prism. Trước khi thành lập VIVIZ, cả 3 người đều từng là thành viên của GFriend - một nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng trước đây.