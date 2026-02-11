Bóng đá trở lại ở Gaza

Quả bóng lăn trở lại ở Gaza, giữa những bức tường đổ nát và nền đất lẫn đầy gạch vụn.

Nhịp động bóng đá quay trở lại ở Gaza. Ảnh: Reuters.

Trên sân cỏ nhân tạo cũ kỹ ở khu Tal al-Hawa, Jabalia Youth chạm trán Al-Sadaqa thuộc giải đấu bóng đá đầu tiên ở dải đất Gaza sau hơn 2 năm gián đoạn. Trận đấu thể thức 5 người kết thúc với tỷ số hòa. Màn thư hùng khác giữa Beit Hanoun và Al-Shujaiya cũng khép lại với kết quả tương tự. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.

Xung quanh sân, đám đông chen kín bên hàng rào tạm bợ. Những cậu bé trèo lên các mảng bê tông vỡ, nhìn qua những lỗ hổng giữa đống đổ nát để dõi theo từng pha bóng. Vài người mang theo trống, tạo nên nhịp điệu rộn ràng giữa khung cảnh ngổn ngang.

Youssef Jendiya, cầu thủ mới 21 tuổi của Jabalia Youth, mô tả cảm xúc khi trở lại sân cỏ bằng những từ đan xen: "Vui, buồn, háo hức". Cuộc sống thường nhật còn nhiều thiếu thốn, thời gian dành cho bóng đá trở nên ngắn ngủi và quý giá. "Mỗi ngày ai cũng phải lo nhiều thứ. Nhưng vẫn có khoảnh khắc để chơi bóng và giữ lại chút niềm vui", anh chia sẻ.

Niềm vui ấy không trọn vẹn khi nhiều gương mặt quen thuộc vắng bóng. Dù vậy, tiếng còi khai cuộc vẫn vang lên. "Chúng tôi ra sân để gửi đi một thông điệp", Amjad Abu Awda của CLB Beit Hanoun nói. "Dù hoàn cảnh thế nào, trận đấu vẫn tiếp tục".

Sân Yarmouk với sức chứa 9.000 chỗ ngồi giờ không còn nguyên vẹn như trước. Một phần mặt sân cũ nay được dọn sạch tạm thời để lắp hàng rào, quét lại lớp cỏ nhân tạo đã sờn. Những khán đài từng đông kín người giờ chỉ còn là ký ức.

Nhưng khi trái bóng lăn trở lại, nhịp sống cũng lặng lẽ chuyển động theo.