Bóng chỉ lăn 46 phút ở trận đấu của Chelsea

  • Thứ sáu, 7/11/2025 12:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm 6/11, trận Chelsea hòa Qarabag 2-2 ở Champions League để lại thống kê khó tin khi bóng chỉ lăn vỏn vẹn 46 phút trong suốt 98 phút thi đấu.

Trận đấu của Chelsea với Qarabag có thời lượng bóng lăn khiêm tốn.

Chelsea có lý do để cảm thấy bất công sau chuyến làm khách tại Azerbaijan. Dù sớm dẫn trước nhờ bàn thắng của Estevao Willian, thầy trò Enzo Maresca vẫn bị cầm hòa 2-2 bởi Qarabag – đội bóng được xem là yếu nhất giải.

HLV Maresca thực hiện tới 7 sự thay đổi so với đội hình thắng Tottenham cuối tuần trước, qua đó phần nào khiến Chelsea chơi thiếu ổn định. Hậu vệ Reece James phàn nàn về chất lượng mặt sân, nhưng điều khiến giới hâm mộ phẫn nộ hơn cả là cách điều hành của trọng tài Sebastian Gishamer.

Theo báo cáo chính thức của UEFA, bóng chỉ thực sự lăn 46 phút 11 giây, chưa đến một nửa tổng thời gian thi đấu 98 phút. Với quá nhiều tình huống ngắt quãng, CĐV Chelsea không hiểu nổi vì sao trọng tài chỉ bù giờ 8 phút.

Cả hai đội đều dùng hết 5 quyền thay người, riêng Chelsea có 3 sự thay đổi ngay trong hiệp một. Do đó, 8 phút bù giờ được cho là quá ít. Con số "46 phút bóng sống" gây sốc, nhất là theo thống kê của The Guardian, trung bình bóng lăn 55 phút trong một trận đấu tại Premier League.

Trận hòa khiến Chelsea tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng thành London giờ phải đạt phong độ gần như hoàn hảo ở những lượt đấu còn lại, bao gồm các chuyến làm khách trước Atalanta và Napoli, cùng trận tiếp Barcelona trên sân nhà.

