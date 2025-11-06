Chelsea ra giá mua Rodrygo

Theo Fichajes, Chelsea chuẩn bị chi 80 triệu euro để chiêu mộ Rodrygo Goes từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Chelsea sẵn sàng chiêu mộ Rodrygo.

Đội bóng thành London coi đây là canh bạc lớn, nhưng có thể mang về phần thưởng khổng lồ nếu tiền đạo người Brazil tìm lại phong độ đỉnh cao tại Stamford Bridge. Rodrygo trải qua quãng thời gian khó khăn ở Tây Ban Nha, thi đấu không ổn định dưới thời Xabi Alonso, và nhiều khả năng tìm kiếm một khởi đầu mới.

Mặc dù Manchester City và Liverpool cũng từng bày tỏ quan tâm, Chelsea hiện được cho là dẫn đầu cuộc đua. Nguồn tin tiết lộ Rodrygo sẵn sàng ra đi nếu nhận được đề nghị thuyết phục trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Từ đầu mùa, Rodrygo chỉ đá chính 2 trận, trong khi những cái tên như Franco Mastantuono và Arda Guler thường được huấn luyện viên Alonso ưu tiên. Dễ hiểu khi tiền đạo 24 tuổi lên kế hoạch rời Real Madrid nhằm giành suất ở đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Gần nhất, HLV Carlo Ancelotti triệu tập Rodrygo cho các trận đấu của Brazil vào tháng 10. Song, nếu không thể ra sân thường xuyên cho Real Madrid, cơ hội để Rodrygo được triệu tập vào đội tuyển Brazil cho World Cup 2026 rất thấp.

Chelsea dự kiến vừa tiếp tục tăng cường lực lượng, vừa đẩy đi thêm loạt cái tên không phù hợp. "The Blues" vận hành như một doanh nghiệp bóng đá thực thụ. Họ mua - bán nhanh, xoay vòng vốn liên tục, qua đó đáp ứng yêu cầu tài chính (tránh nguy cơ vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững - PSR), và giữ chất lượng đội hình ở mức cạnh tranh.