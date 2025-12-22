'Bom tấn' 65 triệu bảng có thể cập bến thành Manchester

Tương lai Antoine Semenyo trở thành tâm điểm chú ý khi hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh đồng loạt nhập cuộc.

Hai đội bóng thành Manchester khao khát có Semenyo.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận MU chính thức liên hệ với Bournemouth để thăm dò khả năng chiêu mộ tiền đạo người Ghana, qua đó cạnh tranh trực tiếp với Man City. Nhà báo người Italy cho hay Semenyo khả năng cao có thể cập bến thành Manchester trong tháng 1/2026.

Trước đó, có thông tin cho rằng Semenyo được hét giá lên tới 100 triệu bảng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cầu thủ này sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí. Điều khoản chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng giữa mùa, bắt đầu từ 1/1.

Theo GiveMeSport, Bournemouth sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu điều khoản được các CLB quan tâm kích hoạt đúng thời hạn. Dù vậy, bản thân Semenyo chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc rời sân Vitality ngay trong tháng tới.

Đáng chú ý, HLV Ruben Amorim không chỉ xem Semenyo như một phương án tấn công thuần túy, mà còn cân nhắc khả năng sử dụng anh ở vai trò hậu vệ trái dâng cao, tương tự cách Amad Diallo được bố trí bên cánh phải.

Cuộc đua trở nên phức tạp khi Tottenham thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, trong khi Liverpool cũng muốn có người thay thế Mohamed Salah. Thậm chí Man City sẵn sàng trả mức giá cao. Với nhiều CLB nhập cuộc, quyền tự quyết nằm trong tay Semenyo.