Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Bom tấn' 65 triệu bảng có thể cập bến thành Manchester

  • Thứ hai, 22/12/2025 09:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tương lai Antoine Semenyo trở thành tâm điểm chú ý khi hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh đồng loạt nhập cuộc.

Hai đội bóng thành Manchester khao khát có Semenyo.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận MU chính thức liên hệ với Bournemouth để thăm dò khả năng chiêu mộ tiền đạo người Ghana, qua đó cạnh tranh trực tiếp với Man City. Nhà báo người Italy cho hay Semenyo khả năng cao có thể cập bến thành Manchester trong tháng 1/2026.

Trước đó, có thông tin cho rằng Semenyo được hét giá lên tới 100 triệu bảng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cầu thủ này sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí. Điều khoản chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng giữa mùa, bắt đầu từ 1/1.

Theo GiveMeSport, Bournemouth sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu điều khoản được các CLB quan tâm kích hoạt đúng thời hạn. Dù vậy, bản thân Semenyo chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc rời sân Vitality ngay trong tháng tới.

Đáng chú ý, HLV Ruben Amorim không chỉ xem Semenyo như một phương án tấn công thuần túy, mà còn cân nhắc khả năng sử dụng anh ở vai trò hậu vệ trái dâng cao, tương tự cách Amad Diallo được bố trí bên cánh phải.

Cuộc đua trở nên phức tạp khi Tottenham thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, trong khi Liverpool cũng muốn có người thay thế Mohamed Salah. Thậm chí Man City sẵn sàng trả mức giá cao. Với nhiều CLB nhập cuộc, quyền tự quyết nằm trong tay Semenyo.

Cunha bỏ lỡ gây sốc

Cựu danh thủ Gary Neville tỏ ra thất vọng với pha bỏ lỡ đáng tiếc của Matheus Cunha trong thất bại 1-2 của MU trước Aston Villa ở vòng 17 Premier League rạng sáng 22/12.

4 giờ trước

'Nhìn MU hiện tại mới thấy Solskjaer quá tốt'

Nemanja Matic lên tiếng bảo vệ Ole Gunnar Solskjaer, cho rằng cựu HLV người Na Uy xứng đáng được trao thêm cơ hội trong quãng thời gian dẫn dắt MU.

5 giờ trước

Thảm họa Ugarte

Chỉ hơn một năm sau khi cập bến Old Trafford với giá chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Paris Saint-Germain (PSG), Manuel Ugarte khó có tương lai tại MU khi liên tục gây thất vọng.

5 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

65 triệu bảng 65 triệu bảng

    Đọc tiếp

    Cu soc voi MU hinh anh

    Cú sốc với MU

    59 phút trước 10:47 22/12/2025

    0

    Sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12, MU còn đón nhận thêm cú sốc khi Bruno Fernandes nghỉ thi đấu 1 tháng.

    45 phut cua Lisandro Martinez hinh anh

    45 phút của Lisandro Martinez

    2 giờ trước 09:57 22/12/2025

    0

    45 phút ở hàng tiền vệ trung tâm của Lisandro Martinez đủ để gợi mở hy vọng, nhưng chưa thể coi là lời giải cho Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý