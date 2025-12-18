Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bom sex' Từ Đông Đông sắp cưới

  • Thứ năm, 18/12/2025 16:02 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Mỹ nhân Từ Đông Đông và bạn trai Doãn Tử Duy công khai bộ ảnh cưới. Cặp đôi sắp lên xe hoa vào cuối tháng 2 năm sau.

Theo tờ Sinchew, hôm 18/12, cặp đôi diễn viên Doãn Tử Duy và Từ Đông Đông gây chú ý khi công khai bộ ảnh cưới. Trong ảnh, cả hai ôm nhau tình tứ và trao cho đối phương ánh nhìn ngọt ngào.

Theo tiết lộ, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 26/2/2026 tại Cáp Nhĩ Tân, quê hương của Từ Đông Đông. Trước đó, từng có tin đồn trên mạng cho rằng Doãn Tử Duy đã có một đời vợ. Song nam diễn viên nhanh chóng đăng bài phản bác.

Chuyện tình của anh với Từ Đông Đông trải qua không ít thăng trầm. Hai người hẹn hò từ năm 2018, sau đó tiết lộ đã chia tay vào năm 2019. Đến năm 2023, hai người tái hợp và tới tháng 2 năm nay công bố đính hôn.

Tu Dong Dong anh 1Tu Dong Dong anh 2

Ảnh cưới của Từ Đông Đông và bạn trai. Ảnh: Weibo.

Sau khi quay lại bên nhau, Doãn Tử Duy từng trải lòng trên mạng xã hội: “Tôi thấy nhiều người hay hỏi tôi thích em ấy ở điểm gì. Tôi thích sự lạnh lùng, thích cả sự tỉnh táo, minh bạch, độc lập, tử tế và cả cách đối nhân xử thế của em ấy. Với riêng tôi, tính cách lúc lạnh nhạt, lúc nồng nhiệt của em ấy khiến tôi mãi không thể rời xa”.

Doãn Tử Duy sinh năm 1975 ở Hong Kong, gia nhập làng giải trí từ 1998. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Câu chuyện cảnh sát 2004, Đoạt mệnh kim, Mỹ thiếu niên chi luyến... Trong sự nghiệp, Doãn Tử Duy trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình thông qua các vai diễn "trai đểu".

Trong khi Từ Đông Đông là người mẫu, diễn viên, nổi tiếng với hình tượng quyến rũ, nóng bỏng. Cô từng góp mặt trong nhiều phim như Thần bài 3, Hải thượng vương, Trùm Hương Cảng...

Hoàng Nhi

Từ Đông Đông Doãn Tử Duy ảnh cưới

