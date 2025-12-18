Bo Mi kết hôn

Thành viên nhóm Apink xác nhận sẽ kết hôn với bạn trai Rado, sau 9 năm quen biết. Cô bày tỏ mong muốn thông tin này không khiến người hâm mộ cảm thấy tổn thương.

Theo Chosun, thông tin Yoon Bo Mi của nhóm Apink sắp kết hôn khiến dân mạng Hàn Quốc xôn xao. Tới sáng 18/12, người đẹp đăng tải bức thư tay lên fan cafe chính thức của Apink, xác nhận thông tin trên.

"Tôi cảm thấy rất áy náy vì đã để fan biết tin của mình một cách đột ngột như vậy. Sau khi đi qua tuổi thiếu niên và tuổi đôi mươi, giờ đây tôi đã 33 tuổi. Và tôi đã quyết định sẽ cùng bạn trai về chung một nhà, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, cùng nhau trải qua cả những thăng trầm, bước tiếp chặng đường đời phía trước", người đẹp viết.

Trong thư, cô nhiều lần gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng lựa chọn của mình sẽ không làm tổn thương những người đã luôn yêu thương và ủng hộ. Bên cạnh đó, Bo Mi cũng khẳng định rõ trách nhiệm của mình với nhóm Apink và các fan. Cô nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục sống có trách nhiệm, nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực hơn.

Bo Mi xác nhận sẽ kết hôn với bạn trai Rado. Ảnh: News1.

"Trong thời gian tới, với tư cách là thành viên Apink và cũng là Yoon Bo Mi, tôi sẽ đền đáp các Panda (tên fanclub - PV) bằng những hoạt động tốt hơn nữa", ca sĩ chia sẻ.

Yoon Bo Mi ra mắt cùng Apink vào năm 2011 và đã hoạt động gần 15 năm với vai trò là một trong những thành viên trụ cột của nhóm. Vào tháng 1 năm sau, Apink dự kiến sẽ trở lại với đội hình đầy đủ thông qua mini album thứ 11 mang tên RE : LOVE (Re : Love).

Bạn trai của Yoon Bo Mi và Rado, một nhà sản xuất âm nhạc. Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2016, trong quá trình thực hiện album phòng thu thứ 3 của Apink. Tới tháng 4 năm ngoái, hai người mới công khai chuyện hẹn hò.