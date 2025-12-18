Bo Mi kết hôn

Theo Chosun, thông tin Yoon Bo Mi của nhóm Apink sắp kết hôn khiến dân mạng Hàn Quốc xôn xao. Tới sáng 18/12, người đẹp đăng tải bức thư tay lên fan cafe chính thức của Apink, xác nhận thông tin trên.
"Tôi cảm thấy rất áy náy vì đã để fan biết tin của mình một cách đột ngột như vậy. Sau khi đi qua tuổi thiếu niên và tuổi đôi mươi, giờ đây tôi đã 33 tuổi. Và tôi đã quyết định sẽ cùng bạn trai về chung một nhà, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, cùng nhau trải qua cả những thăng trầm, bước tiếp chặng đường đời phía trước", người đẹp viết.
Trong thư, cô nhiều lần gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng lựa chọn của mình sẽ không làm tổn thương những người đã luôn yêu thương và ủng hộ. Bên cạnh đó, Bo Mi cũng khẳng định rõ trách nhiệm của mình với nhóm Apink và các fan. Cô nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục sống có trách nhiệm, nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực hơn.
|
Bo Mi xác nhận sẽ kết hôn với bạn trai Rado. Ảnh: News1.
"Trong thời gian tới, với tư cách là thành viên Apink và cũng là Yoon Bo Mi, tôi sẽ đền đáp các Panda (tên fanclub - PV) bằng những hoạt động tốt hơn nữa", ca sĩ chia sẻ.
Yoon Bo Mi ra mắt cùng Apink vào năm 2011 và đã hoạt động gần 15 năm với vai trò là một trong những thành viên trụ cột của nhóm. Vào tháng 1 năm sau, Apink dự kiến sẽ trở lại với đội hình đầy đủ thông qua mini album thứ 11 mang tên RE : LOVE (Re : Love).
Bạn trai của Yoon Bo Mi và Rado, một nhà sản xuất âm nhạc. Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2016, trong quá trình thực hiện album phòng thu thứ 3 của Apink. Tới tháng 4 năm ngoái, hai người mới công khai chuyện hẹn hò.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.