Mỹ nhân Ấn Độ gợi cảm khi đến Việt Nam

Harnaaz Sandhu có mặt tại Việt Nam với vai trò giám khảo bán kết Miss Cosmo 2025. Người đẹp Ấn Độ thu hút sự chú ý với nhan sắc, thần thái rạng rỡ.

Hôm 17/12, fanpage chính thức của Miss Cosmo thông báo Harnaaz Sandhu có mặt tại Việt Nam để tham gia Miss Cosmo 2025 với vai trò giám khảo. Cô là một trong các thành viên hội đồng giám khảo chấm vòng phỏng vấn kín.

Mỹ nhân gốc Ấn xuất hiện quyến rũ trong thiết kế corset đính sequin, với phần cổ áo cắt xẻ táo bạo giúp khoe đường cong cơ thể. Người đẹp kết hợp với phụ kiện trang sức khuyên tai và dây chuyền lấp lánh, giúp tổng thể outfit trở nên không đơn điệu. Harnaaz Sandhu để kiểu tóc tóc uốn nhẹ, rẽ ngôi tự nhiên, trang điểm đậm tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Sắc vóc của mỹ nhân Ấn Độ. Ảnh: FB Lê Thanh Hòa.

Hình ảnh mỹ nhân sinh năm 2000 tại Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt là cộng đồng yêu sắc đẹp. Nhiều bình luận chào mừng Harnaaz Sandhu trở lại Việt Nam. Số khác nhận xét sắc vóc người đẹp ngày càng nổi bật. Cô được cho là đã giảm cân so với hồi tham gia đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021.

Trên trang cá nhân với hơn 4 triệu lượt theo dõi, Harnaaz Sandhu cũng đăng tải những bức hình chụp tại Việt Nam, đồng thời gửi lời chào tới khán giả tại mảnh đất hình chữ S. "Xin chào Việt Nam", người đẹp chú thích. Khoảnh khắc người đẹp gốc Ấn xuất hiện trong evening gown màu cam nổi bật tại đêm bán kết Miss Cosmo cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Harnaaz Sandhu sinh năm 2000, cao 1,75 m. Năm 2021, cô vượt qua đối thủ người Paraguay để mang về vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cho Ấn Độ sau 21 năm. Chiến thắng gần nhất của đất nước này tại Miss Universe là năm 2000 của Lara Dutta và Sushmita Sen, vào năm 1994.