Body tuổi 43 gây kinh ngạc của Kaka

Kaka góp mặt trong trận đấu giữa các huyền thoại Mexico và Brazil, diễn ra tại Sân vận động Azteca hôm 19/4.
Kaka chào hỏi HLV Jairzinho khi rời sân, nhiều CĐV bày tỏ sự kinh ngạc khi chứng kiến cơ thể săn chắc như còn thời đỉnh cao của Quả bóng vàng 2007.
Ronaldinho cũng gây chú ý khi xuất hiện trong trận đấu giao hữu giữa những huyền thoại của hai nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Adriano giao lưu vui vẻ cùng huyền thoại Mexico Ricardo Osorio sau một loạt các pha bóng cống hiến của đôi bên.
Dù là một cuộc giao hữu, hai bên vẫn cống hiến cho các khán giả trên sân nhiều pha bóng quyết liệt và ấn tượng.
Adriano ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn cho đội các huyền thoại Brazil.
Một pha tranh chấp đáng chú ý giữa Cuauhtemoc Blanco và thủ thành Julio Cesar.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà. Oribe Peralta (2 bàn) và Luis Hernandez ghi bàn cho Mexico còn Kaka và Adriano lập công cho Brazil.
