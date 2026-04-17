Bước ngoặt của Coutinho

Sự nghiệp của Philippe Coutinho đang đứng trước bước ngoặt mới khi tiền vệ người Brazil nhận được lời đề nghị từ Mexico.

Theo truyền thông Nam Mỹ, Pumas UNAM gửi đề nghị chiêu mộ Coutinho, kèm theo các điều khoản thưởng theo số bàn thắng và chia phần doanh thu bán áo đấu. Tuy nhiên, đội bóng Mexico chỉ dành cho cựu sao Liverpool thời hạn vỏn vẹn 4 ngày để đưa ra quyết định.

Nếu đồng ý, Coutinho sẽ có cơ hội tái xuất sân cỏ và thi đấu tại Liga MX, đồng thời sát cánh cùng Keylor Navas, thủ thành từng 3 lần vô địch UEFA Champions League trong màu áo Real Madrid.

Hồi đầu tháng 3, Fichajes cho biết 3 đội bóng La Liga gồm Girona, Rayo Vallecano và Elche cũng quan tâm đến Coutinho. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn chưa vội đưa ra quyết định.

Ở tuổi 33, Coutinho từng là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới. Giai đoạn đỉnh cao trong màu áo Liverpool giúp anh ghi 54 bàn sau 201 trận, trước khi chuyển tới Barcelona năm 2018 với mức phí lên tới 142 triệu bảng, thương vụ đắt giá thứ hai thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng và sau đó lần lượt khoác áo Bayern Munich, Aston Villa và Al-Duhail.

Sau khi trở lại Brazil trong màu áo Vasco da Gama, Coutinho tiếp tục gây thất vọng và rời đội trong hoàn cảnh không mấy êm đẹp. Anh thừa nhận bản thân gặp vấn đề tâm lý và cần thời gian nghỉ ngơi.

“Tôi thực sự kiệt quệ về tinh thần. Đã đến lúc khép lại chương này”, cầu thủ người Brazil chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, lời đề nghị từ Pumas có thể là cơ hội để Coutinho làm lại sự nghiệp, dù tương lai của anh vẫn còn là dấu hỏi lớn.

