Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Body tuổi 42 gây kinh ngạc của Torres

  • Thứ sáu, 20/3/2026 12:32 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Fernando Torres khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với thể trạng sung mãn, thậm chí vóc dáng còn "lột xác" hơn cả thời thi đấu đỉnh cao.

Vóc dáng thay đổi đáng kinh ngạc của Torres so với khi còn thi đấu.

Cựu tiền đạo người Tây Ban Nha hiện đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội dự bị Atletico Madrileno. Kể từ năm 2024, anh dẫn dắt đội bóng thi đấu tại Primera RFEF (hạng 3 Tây Ban Nha) và đang cạnh tranh suất thăng hạng khi xếp thứ 2, chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Torres gây ấn tượng với ngoại hình thay đổi rõ rệt. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, thường xuyên tham gia các môn thể thao đối kháng và giữ hình thể đáng mơ ước.

Cựu danh thủ người Tây Ban Nha còn phát triển hệ thống phòng gym mang tên Nine Fitness tại nhiều khu vực ở Madrid.

Bên cạnh công việc huấn luyện và kinh doanh, Torres vẫn là biểu tượng hình ảnh của Atletico Madrid. Anh thường xuyên tham gia quảng bá áo đấu mới của CLB. Cuối năm 2025, Torres được vinh danh với giải thưởng sự nghiệp từ tờ AS.

Sinh ngày 20/3 tại Fuenlabrada (Madrid), Torres trở lại mái nhà xưa năm 2021 với vai trò huấn luyện đội trẻ. Trước đó, anh trải qua sự nghiệp lẫy lừng cùng nhiều CLB lớn như Atletico, Liverpool, Chelsea và AC Milan.

Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Torres ra sân 110 trận, ghi 38 bàn và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm vô địch Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012 cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý.

Ở cấp CLB, "El Nino" cũng chinh phục nhiều đỉnh cao, nổi bật là Champions League, Europa League, FA Cup và nhiều lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu Premier League.

4 cặp đấu ở tứ kết Champions League

Rạng sáng 19/3, Barcelona, Bayern, Liverpool và Atletico Madrid giành vé vào vòng loại trực tiếp thứ 3 của giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa 2025/26.

32:1900 hôm qua

Tottenham bị loại dù thắng Atletico Madrid

Rạng sáng 19/3, Tottenham thắng Atletico 3-2 nhưng vẫn bị loại ở Champions League do đã thua 2-5 ở lượt đi vòng 1/8.

34:2062 hôm qua

Đề nghị 100 triệu euro cho Greenwood

Atletico de Madrid bắt đầu những bước đi đầu tiên nhằm củng cố đội hình cho mùa giải tới.

11:20 16/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Torres Torres

    Đọc tiếp

    Haaland rot tien vao co vua hinh anh

    Haaland rót tiền vào cờ vua

    11 phút trước 12:40 20/3/2026

    0

    Tiền đạo Erling Haaland thực hiện khoản đầu tư lớn vào dự án Total Chess World Championship Tour, sáng kiến nhằm đưa cờ vua trở thành môn thể thao hấp dẫn khán giả toàn cầu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý