Body tuổi 42 gây kinh ngạc của Torres

Fernando Torres khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với thể trạng sung mãn, thậm chí vóc dáng còn "lột xác" hơn cả thời thi đấu đỉnh cao.

Cựu tiền đạo người Tây Ban Nha hiện đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội dự bị Atletico Madrileno. Kể từ năm 2024, anh dẫn dắt đội bóng thi đấu tại Primera RFEF (hạng 3 Tây Ban Nha) và đang cạnh tranh suất thăng hạng khi xếp thứ 2, chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Torres gây ấn tượng với ngoại hình thay đổi rõ rệt. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, thường xuyên tham gia các môn thể thao đối kháng và giữ hình thể đáng mơ ước.

Cựu danh thủ người Tây Ban Nha còn phát triển hệ thống phòng gym mang tên Nine Fitness tại nhiều khu vực ở Madrid.

Bên cạnh công việc huấn luyện và kinh doanh, Torres vẫn là biểu tượng hình ảnh của Atletico Madrid. Anh thường xuyên tham gia quảng bá áo đấu mới của CLB. Cuối năm 2025, Torres được vinh danh với giải thưởng sự nghiệp từ tờ AS.

Sinh ngày 20/3 tại Fuenlabrada (Madrid), Torres trở lại mái nhà xưa năm 2021 với vai trò huấn luyện đội trẻ. Trước đó, anh trải qua sự nghiệp lẫy lừng cùng nhiều CLB lớn như Atletico, Liverpool, Chelsea và AC Milan.

Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Torres ra sân 110 trận, ghi 38 bàn và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm vô địch Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012 cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý.

Ở cấp CLB, "El Nino" cũng chinh phục nhiều đỉnh cao, nổi bật là Champions League, Europa League, FA Cup và nhiều lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu Premier League.