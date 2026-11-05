Bobbi Brown kể chuyện bán công ty cho Estée Lauder

Trong hồi ký, chuyên gia trang điểm Bobbi Brown kể về quá trình xây dựng thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình cho đến khi bán lại cho Estée Lauder và quyết định khởi nghiệp lần nữa.

Năm 1995, Bobbi Brown bán thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình cho tập đoàn Estée Lauder với mức giá được truyền thông Mỹ đưa tin khoảng 75 triệu USD . Khi đó, bà mới 38 tuổi và tin rằng thương vụ sẽ giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, trong khi bản thân vẫn có thể tiếp tục định hướng sáng tạo.

Ba thập kỷ sau, trong cuốn hồi ký Still Bobbi: A Master Class in Resilience and Reinvention, nữ doanh nhân nhìn lại quyết định này cùng những thay đổi trong sự nghiệp.

Tác phẩm do nhà xuất bản Scribner phát hành ngày 23/9/2025, dài 320 trang, kể về hành trình xây dựng thương hiệu, cách bà hình thành quan niệm về vẻ đẹp tự nhiên, những năm tháng làm việc dưới một tập đoàn lớn và quá trình bắt đầu lại sau khi rời doanh nghiệp mang tên mình.

Thương vụ bán mình cho Estée Lauder

Bobbi Brown bắt đầu sự nghiệp với tư cách chuyên gia trang điểm tại New York. Đầu thập niên 1990, khi thị trường mỹ phẩm chuộng phong cách trang điểm đậm, bà nhận thấy nhiều phụ nữ muốn có những sản phẩm giúp gương mặt tự nhiên hơn. Ý tưởng đó trở thành nền tảng cho thương hiệu Bobbi Brown Cosmetics.

Năm 1991, Brown ra mắt dòng son môi gồm 10 màu thiên nâu. Thay vì chạy theo những sắc son nổi bật đang thịnh hành, bà tập trung vào các tông màu gần với màu môi tự nhiên. Sản phẩm ban đầu được bà bán trực tiếp cho khách hàng, sau đó có mặt tại cửa hàng mỹ phẩm cao cấp Bergdorf Goodman ở New York.

Brown từng dự tính chỉ bán khoảng 100 thỏi son mỗi tháng. Tuy nhiên, sản phẩm đạt mức tiêu thụ khoảng 100 thỏi mỗi ngày tại cửa hàng này. Các nhà bán lẻ khác nhanh chóng quan tâm, giúp thương hiệu mở rộng phân phối.

Bốn năm sau khi thành lập, Bobbi Brown Cosmetics được Estée Lauder mua lại. Brown tiếp tục tham gia điều hành, giữ vai trò quan trọng trong định hướng sáng tạo và phát triển sản phẩm. Theo The Guardian, thương hiệu dần trở thành doanh nghiệp có quy mô doanh thu hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, việc trở thành một phần của tập đoàn lớn cũng khiến cách vận hành thay đổi.

Cuốn hồi ký của Bobbi Brown được xuất bản năm 2025.

Brown từng chia sẻ rằng bà không còn cảm thấy mình thực sự làm chủ doanh nghiệp, dù vẫn gắn tên tuổi và công sức với thương hiệu. Những quyết định về sản phẩm, marketing và định hướng kinh doanh ngày càng có sự tham gia của nhiều cấp quản lý.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News năm 2017, Brown nói những năm cuối tại công ty mang tên mình khá khó khăn. Bà từng nghĩ mình vẫn là một nhà sáng lập điều hành doanh nghiệp, nhưng thực tế có quá nhiều người cùng tham gia quyết định. Tháng 10/2016, bà rời thương hiệu sau hơn 2 thập kỷ gắn bó.

Một điểm đáng chú ý trong thương vụ năm 1995 là điều khoản không cạnh tranh kéo dài 25 năm. Brown từng nghĩ khi thời hạn này kết thúc, bà đã ở độ tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc. Nhưng thực tế lại khác, niềm đam mê phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu vẫn còn nguyên.

Khởi nghiệp lần nữa ở tuổi ngoài 60

Sau khi rời Bobbi Brown Cosmetics, Brown nhanh chóng nhận ra mình vẫn muốn sáng tạo sản phẩm và làm việc với khách hàng. Trong thời gian chờ hết hạn cam kết không cạnh tranh, bà thử sức với một số dự án khác, trong đó có lĩnh vực thực phẩm bổ sung và kinh doanh khách sạn.

Tháng 10/2020, đúng thời điểm điều khoản không cạnh tranh kết thúc, Brown ra mắt Jones Road Beauty. Thương hiệu mới theo đuổi phong cách trang điểm tối giản, tập trung vào những sản phẩm dễ sử dụng và tôn trọng vẻ ngoài tự nhiên. Thời điểm ra mắt cũng không thuận lợi về thị trường khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu mỹ phẩm trang điểm suy giảm ở nhiều nơi.

Dù vậy, Jones Road vẫn tìm được nhóm khách hàng riêng. Brown lựa chọn mô hình vận hành gọn hơn so với doanh nghiệp trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2024, bà cho biết công ty không duy trì những vị trí CEO hay COO theo cấu trúc doanh nghiệp truyền thống. Một số thành viên gia đình cũng tham gia điều hành, trong đó con trai bà phụ trách marketing.

Brown cho biết Jones Road có lãi ngay từ ngày đầu hoạt động, dù không công bố số liệu tài chính cụ thể. Bà cũng từng chia sẻ doanh số thương hiệu tăng mạnh trong giai đoạn đầu phát triển.

Jones Road tập trung vào nhóm khách hàng trưởng thành, những người muốn sử dụng mỹ phẩm để tôn lên đường nét tự nhiên thay vì che phủ hoặc thay đổi diện mạo.

Khác với mô hình phân phối rộng qua các cửa hàng bách hóa của Bobbi Brown Cosmetics, Jones Road ưu tiên bán hàng trực tiếp qua website và phát triển cộng đồng khách hàng trực tuyến.

Brown thường xuyên xuất hiện trong các video giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cách trang điểm và giải đáp thắc mắc của người mua. Bà cũng tận dụng mạng xã hội để tiếp cận nhóm khách hàng lớn tuổi, vốn thường ít được các thương hiệu mỹ phẩm hướng đến trong hoạt động quảng cáo.