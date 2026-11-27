Giá vàng thế giới đã có màn "lội ngược dòng" trong phiên giao dịch mới nhất khi tăng hơn 100 USD lên sát 3.600 USD.

Giá vàng thế giới mở đầu phiên giao dịch gần nhất ở mức 3.426 USD /ounce. Chỉ vài giờ sau, kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi gần 140 USD lên thẳng vùng giá 3.565,5 USD /ounce, qua đó tạo nên hình chữ V hiếm có trên biểu đồ giá hàng ngày.

Trên sàn COMEX, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cũng tăng hơn 27 USD so với giá chốt phiên liền trước lên 3.562,9 USD /ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên giao dịch gần nhất. Biểu đồ: Kitco.

Trong phiên giao dịch ngày 25/11, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,8%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm còn 4,6%. Các chuyên gia Kitco nhận định diễn biến này phần nào giúp giảm áp lực lên kim loại quý sau những đợt lao dốc mạnh gần đây.

Dù vậy, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đóng cửa trong ngày thứ năm do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, do đó lợi suất trong phiên thứ tư vẫn là mức tham chiếu mới nhất.

Thanh khoản suy giảm trong kỳ nghỉ lễ có thể khiến biến động giá gia tăng, đặc biệt nếu xuất hiện những diễn biến địa chính trị mới hoặc bình luận liên quan đến chính sách tiền tệ trước khi hoạt động giao dịch trở lại bình thường.

Trong hơn một tháng qua, giá vàng đã mất khoảng 12% giá trị do nhiều yếu tố tác động như đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, cùng với làn sóng bán tháo của nhà đầu tư để bù đắp khoản lỗ trên thị trường chứng khoán. Còn nếu tính từ vùng đỉnh 5.447 USD /ounce hồi tháng 1, kim loại quý đã mất hơn 1/3 giá trị.

Trái ngược với diễn biến ảm đạm của thị trường kim loại, giá dầu thô đang hướng tới tuần tăng đầu tiên trong tháng này, khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại xung đột trong khu vực leo thang, theo Bloomberg.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ, khiến một số hoạt động tại đây phải tạm ngừng. Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng này nhắm mục tiêu vào trung tâm dầu mỏ Ras Tanura bên bờ Vịnh Ba Tư hồi đầu tuần.

Trước diễn biến căng thẳng trên, dữ liệu từ TradingEconomics cho thấy dầu Brent chuẩn toàn cầu đang tăng khoảng 0,3% lên sát 97 USD /thùng, riêng dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 0,6% lên quanh 85 USD /thùng.

Trong khi đó, với chứng khoán, ông David Wagner, Giám đốc bộ phận cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors, nhận định thị trường đang điều chỉnh chủ yếu do đà suy yếu của cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu bán dẫn và kỳ vọng xoay quanh AI.

"Thị trường hiện phân hóa rất rõ rệt giữa nhóm cổ phiếu AI và các cổ phiếu không liên quan đến AI", ông David Wagner nhận định.

Thực tế, chốt phiên giao dịch gần nhất ngay trước lễ Tạ Ơn (ngày 25/11), chỉ số Dow Jones tăng 0,33% lên 50.182,95 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,62% xuống 23.585,80 điểm, S&P 500 mất 0,25% và đóng cửa ở mức 7.182,78 điểm.

Cả 3 chỉ số đều đã phục hồi đáng kể so với mức đáy ghi nhận trong phiên, nhờ cổ phiếu của các doanh nghiệp như IBM, Salesforce và Sherwin-Williams. Các nhóm ngành vật liệu, năng lượng và bất động sản thuộc S&P 500 cũng đồng loạt tăng điểm, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Ở nhóm cổ phiếu liên quan đến AI, Nvidia dẫn đầu đà giảm khi mất gần 4% giá trị. Cổ phiếu Micron Technology mất 4,5%, Oracle giảm hơn 5%, trong khi Alphabet giảm hơn 2%. Quỹ ETF State Street Technology Select Sector (XLK), theo dõi nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500, chốt phiên giảm gần 1%.