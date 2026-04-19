Bộ Y tế thông báo khẩn về đồ ăn dặm HiPP

Sản phẩm ăn dặm HiPP bị nghi chứa chất độc tại châu Âu, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, dừng lưu hành nếu xuất hiện tại Việt Nam.

Đồ ăn dặm HiPP bị thu hồi tại Áo do nghi nhiễm độc, Bộ Y tế Việt Nam phát cảnh báo khẩn, yêu cầu rà soát và xử lý. Ảnh: Aol.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát.

Trước hết, các đơn vị cần rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với các sản phẩm hũ ăn dặm HiPP đang lưu hành. Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo cụ thể về số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường cũng như lượng còn tồn kho, kèm theo đề xuất hướng xử lý đối với các lô hàng thuộc diện thu hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường truyền thông để người tiêu dùng nhận biết, không tiếp tục sử dụng các lô sản phẩm nêu trên nhằm tránh rủi ro.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai trước ngày 27/4.

Cùng ngày, cơ quan này cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng trực tuyến, sau khi xuất hiện cảnh báo quốc tế về sản phẩm trên.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sàn thương mại điện tử, cũng như website bán hàng trực tuyến, yêu cầu phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối để rà soát, ngừng kinh doanh ngay các lô sản phẩm nêu trên nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần khẩn trương gỡ bỏ thông tin quảng cáo, rao bán đối với sản phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Theo Reuters, tối 19/4, cảnh sát bang Burgenland cho biết mẫu kiểm nghiệm từ hũ HiPP “cà rốt với khoai tây” (190 g), do một khách hàng báo cáo tại khu vực Eisenstadt-Umgebung, đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Cơ quan chức năng cho biết các hũ nghi vấn có thể nhận diện qua một số dấu hiệu như nhãn tròn màu đỏ ở đáy, nắp đã bị mở hoặc hư hỏng, không còn niêm phong an toàn hoặc có mùi bất thường. Các mẫu sản phẩm thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng ghi nhận dấu hiệu chứa chất độc trong những xét nghiệm ban đầu.