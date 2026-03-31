Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Sẽ tiếp tục đàm phán bằng bom đạn

"Chúng tôi không muốn phải hành động quân sự nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ vẫn đàm phán bằng bom đạn", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trả lời họp báo ngày 31/3.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine họp báo tại Lầu Năm Góc

Trong họp báo, khi đề cập đến eo biển Hormuz, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ trong đăng tải sáng nay trên Truth Social rồi, có những quốc gia cần phải sẵn sàng hành động tại tuyến hàng hải quan trọng này, không chỉ có Hải quân Mỹ. Lần cuối tôi kiểm tra vấn đề này, đáng lẽ ra phải có cả Hải quân Anh hùng mạnh sẵn sàng tham gia”.

Ông Pete Hegseth trong họp báo. Ảnh: Reuters.

Ông Hegseth nói thêm: “Ông Trump cũng đã chỉ ra rằng đây là tuyến hàng hải mà Mỹ sử dụng ít hơn các nước khác, thực tế là ít hơn rất nhiều. Ông Trump cho thấy rằng eo biển Hormuz không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ, dù chúng tôi đã phải làm phần lớn công tác chuẩn bị để đảm bảo eo biển này sẽ được mở lại”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đổ bộ Iran. Ông khẳng định Mỹ hiện không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và không muốn tiết lộ cách tiếp cận vấn đề Iran.

Ông Hegseth nói các cuộc đàm phán có thể phát huy hiệu quả, hoặc Mỹ có thể cần cách tiếp cận khác, đồng thời nhấn mạnh: “Mấu chốt là phải khó đoán”.

Sau câu nói này, ông Hegseth kết thúc cuộc họp báo.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Mỹ đã thay đổi chính quyền Iran, đàm phán rất tiến triển

Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 31/3 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “là có thật”.

Bộ trưởng Pete Hegseth và Tướng Dan Caine trả lời câu hỏi của các phóng viên tại họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 31/3. Ảnh: Reuters.

“Chúng đang diễn ra. Các cuộc đàm phán đang rất tiến triển”, ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh Mỹ muốn giải quyết vấn đề bằng thỏa thuận, miễn là Tehran đáp ứng được các yêu cầu của Washington.

“Đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi không muốn phải hành động quân sự nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ vẫn đàm phán bằng bom đạn. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo buộc Iran nhận ra rằng bộ máy chính quyền mới này, bộ máy đang nắm quyền tại Iran lúc này, sẽ ở vị thế tốt hơn, nếu họ đạt được thỏa thuận với Mỹ. Trong lúc ấy, chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục đàm phán bằng bom đạn”, ông Hegseth nói.

Ông Hegseth cũng gửi lời khuyên bộ máy chính quyền mới của Iran “cần khôn ngoan hơn bộ máy trước”. “Nếu Iran không sẵn sàng tuân thủ các điều khoản, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tấn công với cường độ mạnh hơn”, ông Hegseth nhắn gửi.

Tướng Mỹ: B-52 đã bay trên lãnh thổ Iran, Mỹ tấn công hơn 11.000 mục tiêu

Tại họp báo ở Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ dành cho các máy bay ném bom B-52 trên lãnh thổ Iran. Tướng Caine cũng cho biết Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu tại Iran trong những tuần qua.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine cùng tham gia họp báo tại Lầu Năm Góc trong sáng 31/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Tướng Caine, lực lượng Mỹ không chỉ tập trung phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và UAV của Iran, mà còn đánh chặn các chuỗi cung ứng quan trọng đối với hoạt động quân sự của Iran.

“Chúng tôi tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở sản xuất chủ chốt, các trung tâm nghiên cứu và chế tạo, các khu vực liên quan đến làm giàu uranium”, Tướng Caine nói thêm.

Ông khẳng định lực lượng Mỹ và Israel sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu quân sự tại Iraan, “phá hủy một cách có hệ thống đối với sự phô diễn sức mạnh cũng như những mối đe dọa đến từ Iran”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Những ngày tới trong chiến sự Iran có tính quyết định

Sáng 31/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 31/3 giờ Việt Nam), tại Lầu Năm Góc ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine cùng tham gia họp báo. Đây là lần đầu tiên sau gần hai tuần, Lầu Năm Góc tổ chức họp báo xoay quanh chiến dịch quân sự tại Iran.

Mở đầu cuộc họp, ông Hegseth cho biết đích thân ông đã tới thăm binh sĩ Mỹ tại Trung Đông trong ngày 28/3, ông xem đây là cơ hội để quan sát các hoạt động quân sự tiến hành tại thực địa.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc diễn ra vào sáng 31/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ông Hegsth từ chối tiết lộ địa điểm ông đã đến thăm, cho rằng việc công bố thông tin này có thể khiến địa điểm đó trở thành mục tiêu tấn công của Iran. Dù vậy, vị bộ trưởng khẳng định những ngày tới sẽ mang tính quyết định trong chiến sự tại Iran.

Qatar: Tương lai eo biển Hormuz là “vấn đề của vùng Vịnh”

Chiều 31/3 theo giờ Qatar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari phát biểu tại một cuộc họp báo rằng tương lai của eo biển Hormuz “chủ yếu là vấn đề của khu vực”. Vấn đề ấy cần được giải quyết dựa trên sự đồng thuận trong khu vực.

“Ngay từ đầu, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã gửi đi những thông điệp rõ ràng về việc các quốc gia trong khu vực cần là bên tham gia trong bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến vấn đề an ninh trong khu vực, trong đó tất nhiên bao gồm cả vấn đề ở eo biển Hormuz”, ông Al-Ansari nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách chấm dứt chiến sự với Iran dù chưa thể mở lại eo biển Hormuz, ông Al-Ansari nói: “Đây là vấn đề quốc tế, xét theo nghĩa toàn thế giới đều bị ảnh hưởng, nhưng về cơ bản vẫn là vấn đề khu vực và cần sự đồng thuận trong khu vực”.

Italy từ chối cho máy bay Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại Sicily

Chiều 31/3 theo giờ Italy, đài truyền hình RAI của Italy cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc cho máy bay quân sự Mỹ sử dụng căn cứ Sigonella tại Sicily. Lời từ chối được Italy đưa ra khi một máy bay của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông muốn hạ cánh tại Sicily.

“Trước khi nhận được yêu cầu đột xuất, Italy không nhận được bất cứ yêu cầu cấp phép hay sự tham vấn nào từ phía Mỹ đối với giới lãnh đạo quân đội của Italy. Kế hoạch chỉ được thông báo khi máy bay đã của Mỹ đã cất cánh. Các kiểm tra của Italy cho thấy đây không phải chuyến bay thông thường hay chuyến bay hậu cần, do đó không thuộc phạm vi hiệp ước giữa Mỹ và Italy”, đài RAI cho biết.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ảnh chụp tại địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Italy xác nhận thông tin này với CNN nhưng từ chối bình luận thêm. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cũng tuyên bố nước này không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự hoặc không phận cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chiến dịch của Mỹ và Israel tại Iran, đồng thời đánh giá chiến dịch của Mỹ và Israel là “hoàn toàn phi pháp”.

Ông Trump nhắn Anh: “Tự đi mà lấy dầu”

Tổng thống Trump vừa có đăng tải nhắn gửi các đồng minh “bỏ rơi” Mỹ ở eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Reuters.

Bài đăng của ông Trump viết: “Nhắn gửi tới tất cả những quốc gia thiếu nhiên liệu máy bay vì vấn đề ở eo biển Hormuz, chẳng hạn như Vương quốc Anh - quốc gia đã từ chối tham gia vào chiến dịch tại Iran, tôi có đề xuất cho các bạn: Thứ nhất, hãy mua dầu từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều. Thứ hai, hãy tạo dựng một chút dũng khí, rồi tới eo biển và lấy dầu.

Các bạn phải học cách chiến đấu cho bản thân mình. Nước Mỹ không thể ở đó giúp các bạn được nữa, cũng như các bạn đã không ở đó vì nước Mỹ. Iran đã bị đánh bại. Phần việc khó khăn đã xong rồi. Giờ hãy tự đi lấy dầu!”.

Nhà máy khử mặn của Iran ngừng hoạt động sau không kích

Theo hãng tin ISNA của Iran dẫn lời quan chức Bộ Y tế nước này, một nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm của Iran đã phải ngừng hoạt động sau khi bị không kích.

“Nguồn nước uống trên đảo Qeshm được cung cấp bởi các nhà máy khử mặn. Đáng tiếc, một cơ sở khử mặn của đảo đã bị nhắm mục tiêu và hiện đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn, do không thể sửa chữa trong ngắn hạn”, người đứng đầu Trung tâm Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp thuộc Bộ Y tế Iran cho biết.

Toàn cảnh đảo Qeshm nhìn từ trên cao, ngăn cách với đất liền Iran bởi eo biển Clarence, thuộc eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Đảo Qeshm nằm trong “vành đai phòng thủ” của Iran gần eo biển Hormuz. Trước đó, trong ngày 7/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tố cáo Mỹ tấn công nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm của Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ tấn công này.

Mỹ dùng vũ khí chưa qua thử nghiệm trong vụ tấn công trường học Iran

Tờ New York Times (NYT) dẫn nguồn phân tích hình ảnh và các chuyên gia vũ khí, cho biết Mỹ đã tấn công một trường học và nhà thi đấu thể thao tại thành phố Lamerd, miền Nam Iran, bằng một loại tên lửa đạn đạo chưa từng qua thử nghiệm chiến đấu.

Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, phá hủy một trường tiểu học nữ sinh, khiến 175 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Theo các quan chức Iran, ít nhất 21 người đã thiệt mạng tại Lamerd.

Cuộc chiến khiến hàng nghìn người tử vong. Ảnh: Reuters.

Theo phân tích của NYT, ghi nhận thiệt hại tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp với cơ chế vận hành của Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM). Đây là loại vũ khí thế hệ mới được thiết kế để kích nổ trên không, phát tán hàng loạt hạt vonfram nhỏ nhằm tối đa hóa diện tích sát thương. Đáng chú ý, Lầu Năm Góc xác nhận dòng tên lửa này mới chỉ kết thúc giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu vào năm ngoái.

Theo RT, trường học và nhà thi đấu bị nhắm mục tiêu ở Lamerd nằm ngay cạnh một cơ sở của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). NYT bổ sung rằng hình ảnh vệ tinh lưu trữ cho thấy trường học và nhà thi đấu này đã được ngăn cách bằng tường bao với khu vực của IRGC ít nhất 15 năm, đồng thời được niêm yết là các cơ sở dân sự trên các dịch vụ bản đồ trực tuyến phổ biến, bao gồm cả Google Maps.

NYT nhận định rằng vì đây là loại tên lửa mới, rất khó để đánh giá liệu các đợt tấn công bằng PrSM là "có chủ đích" hay do lỗi thiết kế hoặc sai lầm trong công tác tình báo.

Thêm 3 tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, cho biết trong ngày 31/3, 3 tàu Trung Quốc đã an toàn đi qua eo biển Hormuz.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh. Ảnh: Reuters.

“Sau khi phối hợp với các bên liên quan, 3 tàu của Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz. Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của các bên liên quan. Eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận là tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch để khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Vùng Vịnh”, bà Mao Ninh nói.

Theo CNN, các quan chức Iran khẳng định sẽ thu phí đối với việc đảm bảo an toàn cho một số tàu chở dầu đi qua eo biển. Những phát biểu này được Iran đưa ra sau khi hãng tin chuyên về tàu biển Lloyd's List cho biết ít nhất hai tàu đã chi tiền để được an toàn đi qua eo biển.

Kho đạn Iran trúng loạt bom xuyên boongke loạt gần 1 tấn

Ông Trump tung video 'biển lửa' tại Iran giữa đợt tấn công mới Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.

Quan chức an ninh địa phương Akbar Salehi xác nhận một số địa điểm quân sự ở tỉnh Isfahan (Iran) đã bị đánh trúng bom sau loạt tấn công dữ dội bằng bom bom xuyên boongke loạt gần 1 tấn của Mỹ.

Loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan, miền trung Iran. Tuy nhiên vị trí cụ thể và mức độ thương vong hiện chưa được công bố.

Isfahan là khu vực chiến lược, nơi đặt cơ sở hạt nhân Natanz cùng các căn cứ không quân quan trọng như Badr và Shekari số 8.

Cuộc tấn công mới nhất làm gia tăng nguy cơ leo thang khi xung đột bước sang tháng thứ hai, diễn ra ngay trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao của Pakistan, Ai Cập, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêu điểm hiện nay là thông tin Iran đã di chuyển 540 kg uranium làm giàu cao tới một cơ sở ngầm tại Isfahan. Thành phố chiến lược này từng là mục tiêu chính trong chiến dịch hạt nhân mang tên “Midnight Hammer” (Búa tạ lúc nửa đêm) do Mỹ thực hiện vào tháng 6 năm ngoái.

Loạt oanh tạc cơ B-52 tại Trung Đông

Ngày 30/3, tài khoản trên nền tảng X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng tải hình ảnh máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ được tiếp nhiên liệu trong lúc thực hiện chuyến bay chiến đấu trong chiến dịch tại Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng ảnh oanh tạc cơ B-52 Stratofortress. Ảnh: CENTCOM.

Hiện, 3 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã có mặt tại căn cứ RAF Fairford của Anh, gia nhập đội bay B-1 Lancer đã được Mỹ triển khai từ trước đó. Các oanh tạc cơ B-52 Stratofortress có khả năng mang tới hơn 31 tấn bom.

Chiến dịch tại Iran là lần hiếm hoi Mỹ triển khai cả máy bay B-52. Dòng máy bay này có từ thời Chiến tranh Lạnh, có thể mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa hành trình và nhiều loại bom hạng nặng với tầm tấn công khoảng 2.400 km.

B-52 được đưa vào sử dụng từ năm 1952, cho đến nay, B-52 vẫn là một trong những thiết kế máy bay lâu đời nhất còn hoạt động trong quân đội Mỹ. B-52 còn có khả năng mang bom xuyên boongke có thể phá hủy các cơ sở ngầm sâu của Iran.

Sự xuất hiện của B-52 trong chiến dịch tại Iran diễn ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ mang “cái chết và sự hủy diệt từ trên không trong suốt cả ngày” đến với các đối thủ của Mỹ.

Cảnh tan hoang ở Tehran và Zanjan sáng 31/3 Các hình ảnh do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ và hãng tin IRNA ghi lại cho thấy quang cảnh đổ nát tại hai thành phố Tehran và Zanjan trong sáng 31/3 sau các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel diễn ra trong đêm.

Iran tấn công tàu dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai

Sáng 31/3, Iran tấn công tàu dầu Al-Salmi của Kuwait ngoài khơi Dubai bằng UAV, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. Vụ việc diễn ra ngay sau lời đe dọa phá hủy hạ tầng năng lượng từ Tổng thống Trump.

Theo CNA, chính quyền Dubai cho biết đã kiểm soát được đám cháy sau cuộc tấn công và không có sự cố rò rỉ dầu hay thương vong đối với thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Chiến sự hiện lan rộng trên nhiều mặt trận. Israel liên tục không kích các mục tiêu quân sự tại Tehran và Lebanon, trong khi hệ thống phòng thủ NATO của Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn hạ một tên lửa đạn đạo từ Iran. Đáp trả, Tehran tuyên bố nhắm mục tiêu vào các căn cứ có quân nhân Mỹ tại khu vực.

Về phía Mỹ, Sư đoàn dù 82 đã bắt đầu triển khai đến Trung Đông, mở đường cho kịch bản tấn công trên bộ. Nhà Trắng thiết lập hạn chót ngày 6/4 để Iran mở lại eo biển Hormuz - huyết mạch vận chuyển 20% năng lượng thế giới.

Dù các quốc gia trung gian như Pakistan và Ả Rập Xê-út đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán, Bộ Ngoại giao Iran vẫn bác bỏ đề xuất của Mỹ, gọi đó là những điều kiện "phi lý và quá đáng". Bế tắc ngoại giao cùng sự hiện diện quân sự dày đặc đang đẩy Trung Đông vào giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc xung đột.

Chiến sự Iran thổi bay 120 tỷ USD của UAE

Thị trường chứng khoán UAE đã bốc hơi khoảng 120 tỷ USD kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ ngày 28/2. Chỉ số Dubai (DFM) lao dốc 16% (mất 45 tỷ USD ) và Abu Dhabi (ADX) giảm 9% (mất 75 tỷ USD ), biến nơi đây thành khu vực chịu thiệt hại tài chính nặng nề nhất thế giới, vượt xa mức giảm 7% của S&P 500 trên Phố Wall.

Dù ít chịu tác động trực tiếp từ việc đóng cửa eo biển Hormuz, UAE lại đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng tại trung tâm trung chuyển hàng không bận rộn nhất thế giới. Hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy đã đe dọa trực tiếp ngành du lịch - lĩnh vực vốn đóng góp 13% GDP (tương đương 70 tỷ USD ).

Haytham Aoun, Phó giáo sư tài chính tại Đại học Mỹ ở Dubai, nhận định đây là bước lùi ngắn hạn về tâm lý và niềm tin thị trường, không gây ảnh hưởng đến các chiến lược kinh tế dài hạn của UAE.

Nhiều thành phố Iran hứng chịu tấn công dữ dội

Theo CNN, Iran tiếp tục bị oanh kích dữ dội vào rạng sáng 31/3, nhiều công trình bị hư hại, số người thiệt mạng gia tăng, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục các đợt không kích nhằm vào nước này.

Tại Tehran: Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận trên khắp thủ đô, quân đội Israel cho biết đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu tại đây.

Tại Mahallat: Ít nhất 11 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em và 2 phụ nữ, sau cuộc tấn công bằng tên lửa do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào thành phố Mahallat, miền Nam Tehran, hãng tin bán Mehr dẫn lời một quan chức địa phương cho biết.

Tại Zanjan: 3 người thiệt mạng, 12 người bị thương trong buổi sáng 31/3, sau khi một tòa nhà hành chính bị tấn công, thông tin do hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải.

Tại Isfahan: Các vụ nổ lớn đã xảy ra, thành phố này đã liên tục trở thành mục tiêu tấn công trong những tuần gần đây.