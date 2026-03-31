Lý do Mỹ dội hàng loạt quả bom nặng gần 1 tấn xuống Isfahan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video trên nền tảng mạng xã hội Truth Social về một vụ nổ lớn tại Iran, mà theo các nguồn tin truyền thông, xảy ra tại thành phố Isfahan vào rạng sáng 31/3.

Theo kênh NDTV của Ấn Độ hôm 31/3, đoạn video tuy chưa thể xác minh độc lập tính xác thực, nhưng cho thấy một loạt vụ nổ, tiếp theo là những đám cháy lớn thắp sáng bầu trời đêm với ánh cam rực rỡ.

Ông Trump tung video 'biển lửa' tại Iran giữa đợt tấn công mới Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.

Tổng thống Trump không cung cấp bối cảnh cụ thể cho đoạn video, nhưng nhiều cơ quan truyền thông cho rằng đây là cảnh các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào một kho đạn dược lớn ở Isfahan, một thành phố của Iran với dân số khoảng 2,3 triệu người và là nơi đặt căn cứ không quân Badr.

Theo một quan chức Mỹ được tờ The Wall Street Journal dẫn lời, lực lượng Mỹ đã tấn công kho đạn ở Isfahan bằng các loại bom xuyên phá boongke nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg).

“Một số lượng lớn bom xuyên phá, hay còn gọi là đạn xuyên phá, đã được sử dụng trong cuộc tấn công”, vị quan chức này cho biết.

Theo nhiều báo cáo, cuộc tấn công đã kích hoạt một loạt vụ nổ thứ cấp cực mạnh, tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ và sóng xung kích lan rộng trong khu vực.

Tại sao Mỹ sử dụng bom xuyên phá boongke nhằm vào Isfahan?

Đòn tấn công này làm gia tăng lo ngại về leo thang khi cuộc chiến bước sang tháng thứ hai, trong bối cảnh Pakistan, Ai Cập, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang họp để tìm giải pháp ngoại giao.

Gần đây có nhiều thông tin nói rằng Iran có thể đã di chuyển khoảng 540 kg uranium làm giàu cao tới một cơ sở ngầm tại Isfahan.

Thành phố này trước đó cũng từng bị tấn công trong một chiến dịch của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái mang tên “Bựa tạ lúc nửa đêm” (Operation Midnight Hammer”, tập trung vào các cơ sở hạt nhân.

Thông tin về các cuộc không kích xuất hiện một ngày sau khi ông Trump vào hôm 30/3 đe dọa sẽ phá hủy trên diện rộng các nguồn năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Iran, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân và nhà máy nước, nếu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh không sớm đạt được.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ phá hủy các cơ sở năng lượng của Iran nếu các cuộc thảo luận với một “chế độ mới hợp lý hơn” không dẫn tới thỏa thuận và việc mở lại Eo biển Hormuz.

Theo NDTV, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần cáo buộc Iran đang tiến gần tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, điều này không được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc xác nhận và ông Trump từng tuyên bố là đã “xóa sổ” các địa điểm quan trọng trong các cuộc tấn công vào tháng 6 năm ngoái.

Bom xuyên phá boongke là gì?

“Bom xuyên phá boongke” là loại bom được thiết kế với vỏ thép cứng, cho phép xuyên qua các lớp đất và bê tông trước khi phát nổ ở độ sâu xác định.

Chuyên gia vũ khí Ryan Brobst thuộc tổ chức nghiên cứu mang tên Quỹ Bảo vệ Dân chủ (Mỹ) cho biết bom xuyên phá boongke “thường có lượng thuốc nổ nhỏ hơn… nhưng chính lớp vỏ thép cứng giúp chúng khoan sâu xuống đất giống như một mũi khoan, rồi phá hủy mục tiêu”.

Một số loại còn sử dụng ngòi nổ thông minh HTSF (hard target smart fuse), cho phép “đếm” số tầng mà bom xuyên qua hoặc nhận biết sự thay đổi mật độ khi đi vào không gian rỗng như hầm chứa tên lửa trước khi phát nổ.

Một số loại bom xuyên phá boongke thậm chí còn được trang bị micro để chỉ phát nổ khi phát hiện âm thanh như giọng nói.

Điều khiến bom xuyên phá boongke trở nên nguy hiểm không chỉ là lượng thuốc nổ lớn mà còn ở khả năng hẹn thời điểm phát nổ để đánh trúng những mục tiêu mà các loại bom thông thường không thể tiếp cận.

Loại vũ khí này không phải mới vì chúng đã tồn tại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ví dụ, bom BLU-109 được đưa vào sử dụng từ năm 1985.

Tuy nhiên, phải đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan và Iraq, nơi có địa hình núi non và nhiều hang động sâu dùng làm trung tâm chỉ huy, nhu cầu về bom dẫn đường chính xác xuyên phá boongke mới thực sự tăng mạnh.