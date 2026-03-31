Bộ trưởng Mỹ tính 'đón sóng' cổ phiếu trước đòn đánh Iran

Kế hoạch đầu tư vào quỹ quốc phòng của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ xuất hiện ngay trước chiến dịch quân sự, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và lợi ích cá nhân.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn thạo tin chia sẻ với Financial Times, một môi giới đại diện cho Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tìm cách thực hiện khoản đầu tư lớn vào các doanh nghiệp quốc phòng chỉ vài tuần trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Cụ thể, trong tháng 2, môi giới của ông Hegseth tại Morgan Stanley đã liên hệ với BlackRock để đề xuất rót hàng triệu USD vào quỹ ETF Defense Industrials Active ETF (mã IDEF), ngay trước thời điểm Washington tiến hành các hành động quân sự tại Tehran.

Động thái tiếp cận này đã được BlackRock ghi nhận và báo cáo nội bộ, theo các nguồn tin. Cả BlackRock, Morgan Stanley và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận.

Theo giới thiệu của BlackRock, quỹ cổ phiếu quy mô 3,2 tỷ USD này hướng tới “tìm kiếm cơ hội tăng trưởng” thông qua đầu tư vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ việc gia tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh trong bối cảnh địa chính trị phân mảnh và cạnh tranh kinh tế gia tăng.

Danh mục đầu tư lớn nhất của quỹ bao gồm các tập đoàn quốc phòng hàng đầu như RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman - những nhà thầu có Bộ Chiến tranh Mỹ là khách hàng lớn nhất - cùng công ty phân tích dữ liệu Palantir Technologies.

Ông Hegseth được xem là một trong những kiến trúc sư chủ chốt của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ trong nội bộ chính quyền Donald Trump, thường xuyên nhấn mạnh ưu thế quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư nói trên cuối cùng không được thực hiện, do quỹ IDEF - ra mắt từ tháng 5 năm ngoái - thời điểm đó chưa khả dụng cho khách hàng của Morgan Stanley. Dù ETF vốn được thiết kế để giao dịch linh hoạt như cổ phiếu, sự bùng nổ của hơn 14.000 quỹ trên thị trường khiến mỗi nền tảng môi giới chỉ phân phối một phần trong số này.

Hiện chưa rõ liệu môi giới của ông Hegseth có tìm được một quỹ quốc phòng khác để thay thế hay không. ETF từ lâu được nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng nhờ chi phí thấp, ưu đãi thuế tốt hơn quỹ tương hỗ và khả năng mua bán nhanh chóng.

Dù thương vụ với BlackRock không thành công, việc môi giới của Bộ trưởng Chiến tranh chuẩn bị rót vốn vào lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ chiến sự, ngay khi chính cơ quan do ông lãnh đạo đang chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tranh cãi.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giới phân tích Phố Wall ngày càng soi xét kỹ các giao dịch trên thị trường tài chính và thị trường dự báo trước những quyết định quan trọng của chính quyền Trump.

Trước khi bước vào chính trường, ông Hegseth từng là gương mặt quen thuộc của Fox News, với mức thu nhập 4,6 triệu USD giai đoạn 2022-2024, theo hồ sơ công bố khi được Thượng viện phê chuẩn. Ông cũng thu gần 500.000 USD từ tiền tạm ứng sách, từ 100.001 đến 1 triệu USD tiền bản quyền mỗi cuốn, cùng khoảng 900.000 USD từ các buổi diễn thuyết.

Bản kê khai tài chính gần nhất, công bố tháng 6/2025, cho thấy ông đã bán cổ phần tại 29 công ty khác nhau, mỗi khoản trị giá từ 1.001 đến 50.000 USD .