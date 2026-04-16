Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt 6 điều khoản luận tội

Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã chính thức đệ trình 6 điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Chiến tranh, xoay quanh cách điều hành Lầu Năm Góc và vai trò trong chiến sự Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Đề xuất do hạ nghị sĩ Yassamin Ansari dẫn đầu, được nộp ngày 15/4, gồm văn bản dài 7 trang cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiến hành một “cuộc chiến không được ủy quyền” tại Iran, đẩy binh sĩ Mỹ vào nguy hiểm, vi phạm luật xung đột vũ trang, xử lý sai thông tin quân sự nhạy cảm, cản trở giám sát của Quốc hội, lạm dụng quyền lực và làm suy giảm uy tín quân đội, theo CBS.

Một điểm nhấn đáng chú ý là cáo buộc liên quan đến thương vong dân sự trong chiến dịch tại Iran, trong đó có vụ không kích ngày 28/2 nhằm vào một trường nữ sinh, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Dự thảo nghị quyết cũng đề cập việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi thông tin về các chiến dịch quân sự, bị cho là biểu hiện của “sự bất cẩn nghiêm trọng” trong xử lý dữ liệu mật.

Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin cho Quốc hội về các hoạt động quân sự tại Iran và Venezuela. Một số điều khoản khác cho rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc đã sử dụng quyền lực vì mục đích chính trị, làm xói mòn tính phi chính trị của quân đội và ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ với NATO.

Phe Dân chủ lập luận rằng những hành vi này cấu thành “tội nghiêm trọng và hành vi sai trái”, đủ cơ sở để tiến hành luận tội theo quy định hiến pháp.

Dù vậy, triển vọng thông qua gần như không cao khi đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện. Nhiều khả năng đây sẽ là bước đi mang tính chính trị dài hơi, có thể được thúc đẩy trở lại nếu cán cân quyền lực thay đổi sau bầu cử giữa kỳ.

Phản ứng trước động thái này, Lầu Năm Góc bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Người phát ngôn Kingsley Wilson cho rằng đây chỉ là “chiêu trò gây chú ý” của phe Dân chủ trước thềm bầu cử, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Hegseth vẫn đang thực hiện đúng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhà Trắng cũng lên tiếng ủng hộ ông Hegseth, nhấn mạnh những kết quả quân sự đạt được trong chiến dịch tại Iran là minh chứng cho năng lực điều hành của Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo quy trình, Hạ viện sẽ xem xét và bỏ phiếu từng điều khoản luận tội; nếu được thông qua, Thượng viện sẽ mở phiên xét xử để quyết định việc bãi nhiệm. Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai thành viên nội các từng bị luận tội: William Belknapnăm 1876 và Alejandro Mayorkas năm 2024, song đều không dẫn đến việc bị kết tội tại Thượng viện.

Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong hơn 48 giờ qua Theo New York Times, Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong ngày 15/4, quá trình phong tỏa đã kéo dài hơn 48 giờ. Theo dữ liệu của các chuyên trang hàng hải, không có dấu hiệu tàu thuyền liên quan tới Iran ra vào eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu tiến hành trong ngày 13/4 theo giờ Mỹ.