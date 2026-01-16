'Bồ Tát' Tả Đại Phân hiện tại

Ở tuổi 82, Tả Đại Phân vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn và tự tin trên sân khấu. Trước đó, bà được đông đảo khán giả yêu mến qua vai diễn Bồ Tát trong "Tây Du Ký" bản 1986.

Theo trang 163, một dân mạng mới đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh Tả Đại Phân trên mạng xã hội. Trong clip được người qua đường ghi lại, diễn viên Tây Du Ký mặc trang phục giản dị, đứng trên sân khấu quảng bá cho một quán ăn.

Những hình ảnh gần đây của Tả Đại Phân. Ảnh: Weibo.

Tả Đại Phân trông vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà nói chuyện rành rọt, tích cực giao lưu với khán giả. Nhiều dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng khi biết diễn viên đóng Bồ Tát đã 82 tuổi. Theo một số nguồn tin, Tả Đại Phân dù nghỉ hưu nhưng bà vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt với kịch Hồ Nam. Khi rảnh rỗi, bà thường cùng các diễn viên trẻ tập luyện, dàn dựng vở diễn.

Trước đó không lâu, ngôi sao gạo cội cùng dàn diễn viên chính của Tây Du Ký bản 1986 đã tới Vườn bách thú Trường Xuân tham gia một sự kiện. Bà gây xúc động khi tái hiện cảnh đội vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không, gợi nhớ cảnh phim trong Tây Du Ký đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia bộ phim kinh điển này, Tả Đại Phân cho biết năm 1976, bà lần đầu đóng Bồ Tát ở một vở kịch nhưng chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Dẫu vậy, vai diễn vẫn kịp để lại ấn tượng cho đạo diễn Dương Khiết. Cuối buổi, Dương Khiết tìm gặp Tả Đại Phân, hẹn nếu có dịp sẽ mời bà đóng phim.

Tả Đại Phân trong Tây Du Ký. Ảnh: Weibo.

Phải đến 6 năm sau, Tả Đại Phân mới nhận được cuộc gọi điện mời đóng phim của Dương Khiết. Bà bất ngờ và lập tức nhận lời. Khi quay Tây Du Ký, nữ diễn viên đã 38 tuổi. Song, bà không cần thử vai mà được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vì gương mặt phúc hậu, "giống hệt tượng ở chùa".

Dù chỉ sắm vai phụ, Tả Đại Phân vẫn nhận được quan tâm và yêu mến sau khi phim công chiếu. Bà được nhận xét khắc họa hình tượng Quan Âm Bồ Tát sống động, in sâu trong ký ức của khán giả truyền hình.