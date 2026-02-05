Bổ sung 19 tàu bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Cục Hàng không Việt Nam nâng tham số điều phối slot tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ, tạo điều kiện để các hãng tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngành hàng không tập trung toàn lực để phục vụ cao điểm Tết. Ảnh: Phương Lâm.

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác vận chuyển hành khách an toàn, thông suốt và đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết.

Bổ sung thêm 19 tàu bay

Theo cơ quan quản lý hàng không, công tác điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong ngành được thực hiện sớm, tập trung vào việc tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không trọng điểm và tạo điều kiện để các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng.

Cụ thể, Cục Hàng không đã quyết định tăng tham số điều phối slot tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ. Việc điều chỉnh này giúp các hãng hàng không có thêm điều kiện xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt là các chuyến bay đêm trong giai đoạn cao điểm.

Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết ngành hàng không sẽ tạo điều kiện tối đa để các hãng bổ sung tàu bay phục vụ Tết. Theo kế hoạch, các hãng dự kiến bổ sung thêm 19 tàu bay, tăng 4 chiếc so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số tàu bay khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ hành khách, trong đó triển khai khai thác 24/24 giờ tại một số cảng hàng không có nhu cầu cao như Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa nhằm giảm áp lực trong khung giờ cao điểm.

Tỷ lệ đặt chỗ 90-100%

Số liệu đặt chỗ cho thấy nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có sự chênh lệch rõ rệt giữa hai chiều trước và sau Tết. Trước Tết, nhiều đường bay nội địa từ TP.HCM đi các địa phương như Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao, có chặng đạt 90-100%, trong khi chiều ngược lại ở mức thấp.

Sau Tết, tình hình được dự báo đảo chiều khi các đường bay từ các địa phương về TP.HCM có tỷ lệ đặt chỗ phổ biến ở mức 80-100%, phản ánh nhu cầu hành khách quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Nhiều chặng bay Tết đã "cháy vé". Ảnh: H.S.

Đến ngày 4/2, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận giá vé máy bay chưa có biến động đột biến. Tuy nhiên, càng cận ngày cao điểm, lượng vé phổ thông trên nhiều đường bay trở nên khan hiếm, thậm chí hết vé. Các hãng hàng không vẫn mở bán vé với nhiều mức giá khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách.

Dựa trên tình hình đặt chỗ và kế hoạch khai thác, Cục Hàng không dự báo tổng sản lượng vận chuyển hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đạt khoảng 2,85 triệu lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, vận chuyển quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt khách, còn thị trường nội địa đạt khoảng 1,25 triệu lượt khách. Tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trọng điểm dự kiến đạt khoảng 4,1 triệu lượt, tăng 13% so với Tết Nguyên đán năm trước.