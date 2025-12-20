Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo cập nhật về Việt Nam của Mỹ

  • Thứ bảy, 20/12/2025 08:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định bác bỏ các đánh giá “không khách quan, không chính xác” trong báo cáo cập nhật về tình hình tôn giáo tại Việt Nam do Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ công bố.

Người phát ngôn nhấn mạnh Việt Nam luôn luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật và tiếp tục trao đổi với phía Mỹ trên tinh thần thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau.

Ngày 19/12/2025, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố Báo cáo cập nhật về Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam bác bỏ những đánh giá không khách quan, không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo cập nhật về Việt Nam của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố ngày 09/12/2025 vừa qua.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tại Việt Nam, không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế. Các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đã được nhiều nước ghi nhận và đánh giá cao.

Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.

Tăng cường hợp tác liên ngành và quốc tế để bảo vệ người di cư

Ngày 19/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu của Liên hợp quốc về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM).

11 giờ trước

Mỹ quan ngại về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia

Theo thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 18/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

19 giờ trước

Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi vùng xung đột Thái Lan-Campuchia

Ngày 15/12, Bộ Ngoại giao đã ra khuyến cáo yêu cầu công dân Việt Nam ngay lập tức rời khỏi các khu vực giao tranh ở biên giới Campuchia - Thái Lan do diễn biến phức tạp.

21:03 15/12/2025

https://vov.vn/chinh-tri/bo-ngoai-giao-len-tieng-ve-bao-cao-cap-nhat-ve-viet-nam-cua-my-post1255261.vov

VOV

Bộ Ngoại giao Mỹ Pháp Việt Nam tự do tôn giáo Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Dai Loan rung chuyen sau vu tan cong bat thuong hinh anh

Đài Loan rung chuyển sau vụ tấn công bất thường

9 phút trước 09:26 20/12/2025

0

Đài Bắc rơi vào hỗn loạn sau khi một nghi phạm sử dụng dao và bom khói tấn công người dân tại nhiều địa điểm công cộng, khiến ba người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

My o at khong kich 70 muc tieu IS tai Syria hinh anh

Mỹ ồ ạt không kích 70 mục tiêu IS tại Syria

1 giờ trước 08:23 20/12/2025

0

Quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn, đánh trúng hàng chục mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý