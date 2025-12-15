Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi vùng xung đột Thái Lan-Campuchia

Ngày 15/12, Bộ Ngoại giao đã ra khuyến cáo yêu cầu công dân Việt Nam ngay lập tức rời khỏi các khu vực giao tranh ở biên giới Campuchia - Thái Lan do diễn biến phức tạp.

Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột biên giới Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Khmertimeskh.

Trong khuyến cáo hôm nay, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam ngay lập tức rời khỏi các khu vực đang xảy ra giao tranh, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin, cập nhật tình hình và tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại nhằm bảo đảm an toàn.

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam chủ động liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan để được hỗ trợ, bảo hộ khi cần thiết.

Các cuộc giao tranh ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã bước sang ngày thứ 9 liên tiếp và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 11/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phần lớn công dân Việt Nam sinh sống tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan đã được sơ tán đến những địa điểm an toàn, nằm ngoài khu vực xung đột, theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan

- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia

Điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia

Điện thoại: +855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66898966653; email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869; email: konkaen.th@mofa.gov.vn

- Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +84981848484; email: baohocongdan@gmail.com.