Thái Lan siết kiểm soát hàng không giữa căng thẳng với Campuchia

Thái Lan siết chặt kiểm soát đường hàng không, mặc dù các chuyến bay thương mại giữa Thái Lan và Campuchia vẫn hoạt động bình thường.

Theo trang Bangkokpost, các biện pháp an ninh tăng cường chủ yếu được áp dụng tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket và Hat Yai.

Người phát ngôn Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, Thiếu tướng Choengron Rimpadee, cho biết các sĩ quan cảnh sát cấp cao đang theo dõi sát sao tình hình, viện dẫn mối lo ngại ngày càng lớn sau khi tái diễn xung đột ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Cũng theo ông Choengron, khả năng người Campuchia đến Thái Lan du lịch vào thời điểm này là rất thấp. Trong khi đó, giới chức Thái Lan bày tỏ quan ngại việc một số đối tượng có thể lợi dụng chính sách miễn thị thực để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia, trong đó có một số hành khách đến từ Đông Âu và Bắc Á.

Ông Choengron nhấn mạnh công dân Campuchia nhập cảnh vì mục đích kinh doanh hợp lệ phải xin thị thực hợp lệ từ Đại sứ quán Thái Lan.

Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định chỉ nước này đóng cửa các cửa khẩu biên giới trên bộ với Thái Lan, hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.

Tối 14/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã làm rõ thông tin liên quan quyết định một ngày trước đó của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan.

Ông khẳng định quy định này chỉ áp dụng với các cửa khẩu trên bộ, hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.

Trong thông tin đăng trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết do căng thẳng leo thang toàn tuyến biên giới trên bộ và một phần khu vực biển giữa hai nước, trong khi các sân bay không bị ảnh hưởng, nên hoạt động đi lại bằng đường hàng không vẫn diễn ra bình thường.

Theo ông, người dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia có thể rời đi bằng đường hàng không từ Phnom Penh hoặc Siem Reap. Riêng những người làm việc gần khu vực biên giới Việt Nam có thể di chuyển sang Việt Nam rồi từ đây trở về Thái Lan.

Trong khi đó, người dân Campuchia muốn về nước cũng phải di chuyển bằng đường hàng không, từ những địa điểm có đường bay đến Campuchia.

Trong diễn biến khác, ngày 15/12, Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hay còn được gọi là AMM về tình hình Campuchia và Thái Lan đã được lùi đến ngày 22/12, thay vì ngày 16/12 theo dự kiến ban đầu.

Thông báo nêu rõ, sự thay đổi lịch trình này là theo yêu cầu của Vương quốc Thái Lan. Bộ Ngoại giao Malaysia không công bố thêm thông tin chi tiết về Hội nghị đặc biệt AMM.

Hội nghị đặc biệt AMM sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Haji Hasan chủ trì, với tư cách là Chủ tịch ASEAN luân phiên trong năm 2025.