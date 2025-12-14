Ông Trump hối thúc Thái Lan và Campuchia tuân thủ các cam kết hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thái Lan và Campuchia tuân thủ các cam kết hòa bình, trong bối cảnh giao tranh tại khu vực biên giới giữa hai nước vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng tất cả các bên liên quan trong căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia sẽ tôn trọng những cam kết đã đưa ra khi ký kết các thỏa thuận gần đây. Thông tin này được Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nêu trong một tuyên bố công bố ngày 13/12.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng chấm dứt giao tranh giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 12/12 đã gọi điện cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Sau cuộc gọi, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, lãnh đạo hai bên xung đột đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong một phát biểu ngày 13/12, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Phnom Penh, đồng thời khẳng định quân đội Thái Lan sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới đang tranh chấp.

Trong buổi họp báo chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định trân trọng sự quan tâm và thiện chí thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Phía Thái Lan nhấn mạnh hòa bình có thể đạt được khi cả Thái Lan và Campuchia cùng có mong muốn và thiện chí tương xứng.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng thể hiện không đồng tình đối với một số quan điểm của Tổng thống Trump, bao gồm việc cho rằng Thái Lan đã có phản ứng quá mức. Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh các biện pháp nước này đang thực hiện là tương xứng, mang tính phòng vệ và trong giới hạn cần thiết.

Thái Lan cho rằng một số quan điểm của Mỹ về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh Thái Lan là đồng minh chiến lược, quan trọng của Mỹ tại khu vực, hai nước đã cùng sát cánh thực hiện các sứ mệnh vì hòa bình và ổn định khu vực.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội Thái Lan đã ném bom nhằm phá hủy cầu Chey Chumneas. Ảnh: Khmertimeskh

Trong khi đó, thông báo chính thức từ Bộ Nội vụ Campuchia ngày 13/12 cho biết, chính phủ nước này đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới với Thái Lan. Lệnh đóng cửa sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, công dân Campuchia đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan được khuyến cáo tiếp tục ở lại Thái Lan. Công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia được khuyến cáo tiếp tục ở lại Campuchia. Biện pháp này nhằm mục đích ngăn chặn rủi ro và đảm bảo an toàn cho dân thường, đặc biệt là liên quan đến việc đi lại qua biên giới.