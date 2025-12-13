ASEAN sẽ triệu tập cuộc họp về căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Ngày 13/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Malaysia sẽ sớm triệu tập một cuộc họp đặc biệt cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thảo luận về căng thẳng biên giới Campuchia và Thái Lan.





Tuyên bố của nhà lãnh đạo Malaysia nêu rõ cuộc họp sẽ tập trung đánh giá tình hình và hỗ trợ các biện pháp giảm căng thẳng.

Ông Ibrahim - với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - cho biết trước đó ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donanld Trump thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan, quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc điện đàm, ông Anwar cho biết ông nhấn mạnh đến vai trò của Malaysia trong việc hối thúc hai nước kiềm chế, khôi phục đối thoại thông qua các kênh song phương và cơ chế ASEAN. Ông tuyên bố Malaysia luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường và hỗ trợ khôi phục ổn định khu vực theo đúng tinh thần láng giềng tốt của ASEAN.

Tuyên bố của Malaysia được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại từ ngày 7/12 và vẫn tiếp diễn trong sáng 13/12, chỉ vào giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng hai bên đã nhất trí ngừng bắn và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10.

Trong một tuyên bố sáng 13/12, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết Campuchia đã kêu gọi Thái Lan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự nhằm vào Campuchia cũng như cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. Ông Pheaktra nhấn mạnh Campuchia vẫn cam kết vững chắc với hòa bình, đối thoại và luật pháp quốc tế.

Về phía Thái Lan, Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul ngày 13/12 tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi lãnh thổ và người dân Thái Lan không còn bị đe dọa.