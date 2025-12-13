Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Campuchia - Thái Lan tố nhau vẫn đấu súng, ném bom

  • Thứ bảy, 13/12/2025 12:06 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Các thông báo chính thức từ phía Campuchia và Thái Lan cho biết vẫn xảy ra tấn công ở khu vực biên giới hai nước.

Thông tin trái ngược với tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hai quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí ngừng giao tranh và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia hồi cuối tháng 10 năm nay.

Từ phía Campuchia, sáng 13/12, Bộ Quốc phòng cáo buộc Quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công lãnh thổ nước này bằng máy bay tiêm kích F-16, ném bom nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Pursat, tỉnh Preah Vihear, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác cáo buộc của truyền thông Thái Lan cho rằng Campuchia đang chuẩn bị sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) ở tỉnh Kampong Thom để tấn công các mục tiêu ở Thái Lan.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh những cáo buộc này “sai sự thật”, đồng thời “yêu cầu phía Thái Lan ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi cố ý lan truyền thông tin sai lệch”.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tính đến chiều 12/12, số lượng người dân nước này phải sơ tán do cuộc giao tranh biên giới đang diễn ra với Thái Lan đã tăng lên hơn 300.000 người tính đến chiều 12/12

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đô đốc Surasant Kongsiri cho biết lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục tấn công mạnh dọc biên giới, đặc biệt là tại tỉnh Sa Kaeo.

Phía Thái Lan vẫn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp chiến lược, sau khi Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Campuchia vào sáng 12/12.

Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa xác nhận 1 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do trúng thiết bị nổ trong cuộc giao tranh tại Đồi 677 (tỉnh Ubon Ratchathani), nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên 10 người trong bối cảnh các cuộc đụng độ với lực lượng Campuchia leo thang.

Quân đội Thái Lan ước tính khoảng 165 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang, nhưng con số này chưa được phía Phnom Penh xác nhận.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/campuchia-thai-lan-tiep-tuc-cao-buoc-lan-nhau-20251213103612363.htm

TTXVN

Thái Donald Trump Mỹ Thái Lan Pháp Campuchia Campuchia Thái Lan tấn công biên giới tranh chấp lãnh thổ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Thu tuong Thai Lan tran an hinh anh

Thủ tướng Thái Lan trấn an

23 giờ trước 13:36 12/12/2025

0

Thủ tướng Anutin khẳng định việc giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến cách Thái Lan xử lý căng thẳng tại biên giới với Campuchia, đồng thời trấn an dư luận về sự ổn định khu vực.

Tong thong Trump: Thai Lan va Campuchia nhat tri ngung ban hinh anh

Tổng thống Trump: Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

6 giờ trước 06:48 13/12/2025

0

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết vào cuối tháng 10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý