Campuchia - Thái Lan tố nhau vẫn đấu súng, ném bom

Các thông báo chính thức từ phía Campuchia và Thái Lan cho biết vẫn xảy ra tấn công ở khu vực biên giới hai nước.

Thông tin trái ngược với tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hai quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí ngừng giao tranh và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia hồi cuối tháng 10 năm nay.

Từ phía Campuchia, sáng 13/12, Bộ Quốc phòng cáo buộc Quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công lãnh thổ nước này bằng máy bay tiêm kích F-16, ném bom nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Pursat, tỉnh Preah Vihear, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác cáo buộc của truyền thông Thái Lan cho rằng Campuchia đang chuẩn bị sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) ở tỉnh Kampong Thom để tấn công các mục tiêu ở Thái Lan.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh những cáo buộc này “sai sự thật”, đồng thời “yêu cầu phía Thái Lan ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi cố ý lan truyền thông tin sai lệch”.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tính đến chiều 12/12, số lượng người dân nước này phải sơ tán do cuộc giao tranh biên giới đang diễn ra với Thái Lan đã tăng lên hơn 300.000 người tính đến chiều 12/12

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đô đốc Surasant Kongsiri cho biết lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục tấn công mạnh dọc biên giới, đặc biệt là tại tỉnh Sa Kaeo.

Phía Thái Lan vẫn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp chiến lược, sau khi Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Campuchia vào sáng 12/12.

Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa xác nhận 1 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do trúng thiết bị nổ trong cuộc giao tranh tại Đồi 677 (tỉnh Ubon Ratchathani), nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên 10 người trong bối cảnh các cuộc đụng độ với lực lượng Campuchia leo thang.

Quân đội Thái Lan ước tính khoảng 165 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang, nhưng con số này chưa được phía Phnom Penh xác nhận.