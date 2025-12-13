Tổng thống Trump: Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết vào cuối tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, trong đó hai bên đã đồng ý tái cam kết ngừng bắn sau các cuộc đụng độ biên giới trong tuần qua.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh vào tối 12/12 và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10.

Ông Trump viết: “Sáng nay tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, và Thủ tướng Campuchia, Hun Manet, về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước."

Theo Tổng thống Trump, hai bên đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết giữa ông và hai thủ tướng với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tổng thống Trump cho biết rằng với sự can thiệp của ông, cả hai nước đã sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục thương mại với Mỹ.