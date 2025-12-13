Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump: Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

  • Thứ bảy, 13/12/2025 06:48 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết vào cuối tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái LanCampuchia, trong đó hai bên đã đồng ý tái cam kết ngừng bắn sau các cuộc đụng độ biên giới trong tuần qua.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh vào tối 12/12 và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10.

Ông Trump viết: “Sáng nay tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, và Thủ tướng Campuchia, Hun Manet, về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước."

Theo Tổng thống Trump, hai bên đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết giữa ông và hai thủ tướng với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tổng thống Trump cho biết rằng với sự can thiệp của ông, cả hai nước đã sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục thương mại với Mỹ.

https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-trump-tuyen-bo-thai-lan-va-campuchia-nhat-tri-ngung-ban-post1082802.vnp?gidzl=DeT2556O-damX44FLPV_VJoDN0u8dk5qQ88E1bxAitTjX0q12PlbSs61N0K3ak9rC69XK2kDGrIT_sG

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Thu tuong Thai Lan tran an hinh anh

Thủ tướng Thái Lan trấn an

18 giờ trước 13:36 12/12/2025

0

Thủ tướng Anutin khẳng định việc giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến cách Thái Lan xử lý căng thẳng tại biên giới với Campuchia, đồng thời trấn an dư luận về sự ổn định khu vực.

