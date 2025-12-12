UNESCO kêu gọi bảo vệ Đền Preah Vihear giữa xung đột Thái - Campuchia

UNESCO bày tỏ lo ngại sâu sắc trước xung đột Campuchia - Thái Lan leo thang, cảnh báo nguy cơ gây hư hại Đền Preah Vihear và các di sản biên giới, đồng thời kêu gọi bảo vệ khẩn cấp theo luật quốc tế.

Trong thông cáo phát đi từ Paris, tổ chức này kêu gọi bảo vệ khẩn cấp các di sản văn hóa “dưới mọi hình thức”, đồng thời nhắc lại nghĩa vụ của các bên theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Hague 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp xung đột vũ trang và Công ước Di sản Thế giới 1972, theo Straits Times.

Đền Preah Vihear nằm ở khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: UNESCO.

“UNESCO sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình di sản văn hóa trong khu vực nhằm bảo đảm việc bảo vệ các giá trị này”, thông cáo nêu rõ.

Tổ chức cũng cho biết đã chia sẻ tọa độ địa lý của các Di sản Thế giới và những địa điểm có ý nghĩa quốc gia với các bên liên quan “nhằm tránh mọi nguy cơ hư hại”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng dọc biên giới, trong đó phía Campuchia cho biết đã xảy ra các vụ tấn công gần, thậm chí ngay tại những khu vực đền tháp cổ.

UNESCO khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật để bảo vệ tài sản văn hóa và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp “ngay khi điều kiện cho phép”.

Đền Preah Vihear, nằm cheo leo trên vách núi dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, từ lâu là điểm nóng mỗi khi căng thẳng song phương bùng phát.

Cảnh báo của UNESCO cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại rằng các cuộc đụng độ mới nhất có thể gây tổn hại không thể khắc phục đối với những di sản văn hóa - lịch sử không thể thay thế.

Đền Preah Vihear là một quần thể kiến ​​trúc độc đáo gồm một loạt các điện thờ được liên kết bởi hệ thống đường lát và cầu thang trên một trục dài 800 mét, là một kiệt tác nổi bật của kiến ​​trúc Khmer.

Ngôi đền nằm ở phía bắc Phnom Penh, tọa lạc trên đỉnh một vách đá cao 525 mét của núi Dângrêk thuộc tỉnh Preah Vihear của Campuchia, và một phần biên giới tỉnh Si Sa Ket ở đông bắc Thái Lan.