Thủ tướng Thái Lan trấn an

  • Thứ sáu, 12/12/2025 13:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ tướng Anutin khẳng định việc giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến cách Thái Lan xử lý căng thẳng tại biên giới với Campuchia, đồng thời trấn an dư luận về sự ổn định khu vực.

Ngày 12/12, với tư cách lãnh đạo đảng Bhumjaithai, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã chủ trì lễ làm phúc và dâng bát nhân 50 ngày sau khi Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời. Buổi lễ diễn ra trước khu nhà Santi Maitri trong khuôn viên Tòa Chính phủ, với sự tháp tùng của phu nhân.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trò chuyện với Phó Thủ tướng Borwornsak Uwanno trong lễ làm phúc và dâng bát nhân 50 ngày sau khi Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời ngày 12/12. Ảnh: National Thailand.

Trao đổi ngắn với báo giới về quyết định giải tán quốc hội, ông Anutin cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức qua truyền hình quốc gia, tờ Nation cho biết.

Khi được hỏi liệu các đảng trong liên minh cầm quyền đã được thông báo trước hay chưa, ông chỉ mỉm cười và không trả lời.

Trước câu hỏi liệu việc giải tán quốc hội có làm ảnh hưởng đến cách xử lý tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, ông khẳng định hoàn toàn không.

Trước đó, vào ngày 11/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tuyên bố giải tán quốc hội, khẳng định ông “đang trao trả quyền lực cho nhân dân” sau nhiều tuần căng thẳng chính trị.

Động thái này diễn ra sớm hơn dự kiến và mở ra lộ trình cho cuộc tổng tuyển cử trong vòng 45-60 ngày, theo quy định của Hiến pháp Thái Lan. Sắc lệnh giải tán quốc hội đã được Quốc vương Maha Vajiralongkorn phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia.

Trước khi chủ trì nghi lễ đa tôn giáo tưởng niệm 50 ngày mất của Hoàng Thái hậu Sirikit, ông Anutin được thấy đứng trước tòa nhà Santi Maitri. Ông thoải mái thưởng thức cà phê và trò chuyện thân mật khá lâu với Phó Thủ tướng Borwornsak Uwanno.

