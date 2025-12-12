Mỹ điện đàm với Thái Lan thúc đẩy hòa bình Campuchia

Sáng 12/12, các nhà ngoại giao cấp cao của Thái Lan và Mỹ đã tiến hành cuộc trao đổi quan trọng nhằm thảo luận về tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào trưa 12/12.

Cuộc trao đổi này được coi là bước chuẩn bị then chốt trước cuộc điện đàm dự kiến diễn ra vào tối nay (giờ Thái Lan) giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald J. Trump.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Sihasak đã cập nhật chi tiết tình hình mới nhất tại biên giới và bày tỏ quan ngại trước các diễn biến căng thẳng tại khu vực này. Ông khẳng định Thái Lan kiên định với giải pháp hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng hòa bình bền vững cần được bảo đảm bằng hành động thực chất và cam kết chân thành từ các bên liên quan.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ghi nhận lập trường của Thái Lan. Ông khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình và hỗ trợ Thái Lan trong các nỗ lực này.

Cuộc điện đàm cấp ngoại trưởng này được xem là một bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng cho trao đổi cấp cao sắp tới giữa hai lãnh đạo quốc gia, hướng tới thúc đẩy ổn định và hợp tác khu vực trong bối cảnh chính trị nội bộ Thái Lan đang có sự chuyển giao.