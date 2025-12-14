Ông Trump dọa áp thuế mới nếu Thái Lan và Campuchia không 'hạ nhiệt'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế đối với Thái Lan và Campuchia nếu hai nước không sớm chấm dứt các hành động quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đe dọa áp thêm thuế quan đối với Thái Lan và Campuchia nếu hai nước không chấm dứt các hành động thù địch.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal, ông Trump nói: “Tôi vừa sử dụng thuế quan cách đây khoảng 10 phút, ngay trước khi các bạn đến, để giải quyết đợt bùng phát căng thẳng mới giữa Thái Lan và Campuchia. Tôi nói với họ rằng: ‘Nếu các ông tiếp tục xung đột, không chỉ thỏa thuận thương mại giữa chúng ta sẽ bị hủy bỏ, mà tôi còn sẽ áp thuế lên đất nước của các ông’”. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Không ai có thể làm điều đó ngoài tôi”.

Theo The Wall Street Journal, cuộc phỏng vấn diễn ra hôm 12/12 (theo giờ Mỹ). Phát biểu của ông Trump được cho là đề cập tới các cuộc điện đàm trước đó cùng ngày giữa ông với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Tổng thống Trump khẳng định, thuế quan là một công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông. Ông cho rằng sẽ là “điều tồi tệ” nếu Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố một số mức thuế do ông áp đặt là bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông cam kết trong trường hợp đó, chính quyền của ông vẫn sẽ tìm ra cơ sở pháp lý khác để tiếp tục áp thuế. Hiện Tòa án Tối cao Mỹ vẫn đang xem xét vấn đề này.

Trước đó, ông Trump cho biết đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, đồng thời cho hay hai bên đã nhất trí chấm dứt giao tranh trong vòng 24 giờ và quay lại thực hiện các thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, sau tuyên bố này, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn.

Hồi tháng 10, Thủ tướng Campuchia và Thái Lan đã ký một tuyên bố chung, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, trong đó vạch ra các bước tiếp theo nhằm giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới. Hai bên cam kết giảm căng thẳng, khôi phục lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi.