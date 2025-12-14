Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan áp lệnh giới nghiêm giữa căng thẳng giao tranh với Campuchia

  • Chủ nhật, 14/12/2025 15:11 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Thái Lan ngày 14/12 ban hành lệnh giới nghiêm tại tỉnh Trat phía đông nam nước này, khi giao tranh với Campuchia lan rộng đến khu vực ven biển.

Lệnh giới nghiêm của Thái Lan bao trùm năm huyện của tỉnh Trat giáp với tỉnh Koh Kong ven biển của Campuchia, không bao gồm các đảo du lịch Koh Chang và Koh Kood. Quân đội trước đó đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở tỉnh Sakeo phía đông, và lệnh này vẫn còn hiệu lực.

“Nhìn chung, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra liên tục kể từ khi Campuchia một lần nữa tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn hôm 13/12”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri, cho biết trong một cuộc họp báo ở Bangkok sau khi công bố lệnh giới nghiêm.

Người phát ngôn khẳng định, Thái Lan sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao, nhưng “Campuchia phải chấm dứt giao tranh trước khi chúng ta có thể đàm phán”.

Biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: BBC

Trước đó một ngày, lực lượng Thái Lan tuyên bố đã phá hủy một cây cầu mà Campuchia sử dụng để vận chuyển vũ khí hạng nặng và các thiết bị khác đến biên giới. Đồng thời, quân đội Thái Lan cũng tiến hành một chiến dịch nhắm vào dàn pháo tập kết ở tỉnh Koh Kong của Campuchia.

Kể từ đầu tuần, quân đội Thái Lan và Campuchia đã giao tranh dữ dội tại nhiều điểm dọc theo biên giới dài 817 km.

Thai Lan anh 1

Thái Lan tuyên bố đã phá hủy một cây cầu mà Campuchia sử dụng để vận chuyển vũ khí hạng nặng và các thiết bị khác đến biên giới. Ảnh: Khmertimeskh

Ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tuyên bố hai bên đã đồng ý “ngừng tất cả các cuộc bắn phá”.

Tuy nhiên, ngày 13/12, ông Anutin vẫn khẳng định quân đội Thái Lan sẽ “tiếp tục chiến đấu cho đến khi chúng ta không còn cảm thấy bị tổn hại và đe dọa nữa”.

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng sau đó cho biết, ông Trump kỳ vọng tất cả các bên sẽ tôn trọng các cam kết, và “sẽ buộc bất cứ ai phải chịu trách nhiệm nếu cần thiết, để ngăn chặn đổ máu và đảm bảo hòa bình lâu dài".

https://tienphong.vn/thai-lan-ban-hanh-lenh-gioi-nghiem-khi-giao-tranh-bien-gioi-voi-campuchia-lan-rong-post1804538.tpo

Tiền Phong

