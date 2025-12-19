Tăng cường hợp tác liên ngành và quốc tế để bảo vệ người di cư

Ngày 19/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu của Liên hợp quốc về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định di cư đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau 5 năm triển khai Thỏa thuận toàn cầu của Liên hợp quốc về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM, Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

Việt Nam nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, coi việc bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng và triển khai chính sách.

Thống kê cho thấy từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã có hơn 600.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, nước ta nước cũng tạo điều kiện cho hơn 300.000 lao động nước ngoài được cấp giấy phép làm việc tại Việt Nam.

Trong bối cảnh di cư quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức mới, phức tạp hơn, nhất là khi tình hình khu vực và thế giới diễn biến khó lường, các loại tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, mua bán người nhằm mục đích ép buộc phạm tội gia tăng, Thứ trưởng cho rằng cần có cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn.

Theo đó, việc tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của người di cư và xử lý hiệu quả các thách thức phát sinh.

Tại Hội nghị, sau Báo cáo tổng kết 5 năm do lãnh đạo Cục Lãnh sự trình bày, đại diện nhiều cơ quan trung ương và địa phương đã tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Kendra Rinas tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu thống nhất nhận định, việc triển khai Kế hoạch đã tạo chuyển biến tích cực trong thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, tăng cường phòng, chống di cư trái phép và mua bán người qua biên giới, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế đề nghị Việt Nam xem xét đăng ký trở thành “Quốc gia đi đầu” trong triển khai Thỏa thuận GCM tại Diễn đàn Rà soát Di cư quốc tế (IMRF) dự kiến diễn ra vào tháng 5/2026 tại New York (Mỹ).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gồm hoàn thiện chính sách, pháp luật về di cư phù hợp yêu cầu giai đoạn mới; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về di cư; nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, ưu tiên tuyển dụng công bằng, có đạo đức; tăng cường bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; đẩy mạnh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người qua biên giới; đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và hiện đại.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành liên quan như Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện 31 địa phương cùng các tổ chức quốc tế gồm Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ). Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện các cam kết quốc tế theo Thỏa thuận GCM.