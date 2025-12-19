Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ quan ngại về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia

  • Thứ sáu, 19/12/2025 14:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 18/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Ông Marco Rubio phát biểu tại lễ nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ quan ngại của Washington trước tình trạng căng thẳng xảy ra ở biên giới Thái Lan - Campuchia, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi phía Thái Lan có các biện pháp cụ thể nhằm giảm leo thang xung đột, đồng thời đề nghị Bangkok quay lại thực thi các cam kết trong Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur.

Trước đó, ngày 13/12, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng các bên liên quan trong căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia cùng tôn trọng những cam kết đã đưa ra khi ký kết các thỏa thuận gần đây.

Tối 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trực tiếp kêu gọi hai bên tuân thủ các cam kết hòa bình, trong bối cảnh giao tranh tại khu vực biên giới giữa hai nước diễn biến phức tạp.

An Hòa

