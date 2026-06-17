Bồ Đào Nha mất trụ cột ngay trận ra quân World Cup

Trung vệ Ruben Dias sẽ vắng mặt trong trận mở màn World Cup 2026 của Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo sáng 18/5 do chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Ruben Dias sẽ ngồi ngoài ở trận đấu với CHDC Congo.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh SportTV, HLV Roberto Martinez cho biết ngôi sao thuộc biên chế Manchester City vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ban huấn luyện sẽ không mạo hiểm với tình trạng thể lực của cầu thủ này ngay trong trận ra quân tại bảng K. "Ruben Dias chưa hoàn toàn hồi phục, và không có lý do gì để chúng tôi phải chấp nhận rủi ro vào lúc này", ông Martinez chia sẻ cụ thể về tình hình của học trò.

Sự thiếu vắng Dias được xem là tổn thất đáng kể đối với hệ thống phòng ngự của "Seleccao châu Âu", bởi anh là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng áo màu bã trầu.

Tuy nhiên, nhà cầm quân 52 tuổi cũng đưa ra những tín hiệu lạc quan khi cho biết quá trình hồi phục của hậu vệ thuộc biên chế Manchester City đang tiến triển tốt. Ông khẳng định học trò sẽ sớm trở lại thi đấu trong các lượt trận tiếp theo của World Cup 2026.

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha cân nhắc các phương án thay thế nơi trung tâm hàng thủ để chuẩn bị cho trận đấu tại Houston. Sau màn chạm trán CHDC Congo, "Selecao châu Âu" sẽ tiếp tục hành trình tại bảng K với các đối thủ Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6).

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