Kinh doanh

Bộ Công Thương công bố thông tin quan trọng về mỏ dầu khí Hải Sư Vàng

  • Thứ năm, 29/1/2026 18:29 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Tại họp báo thường kỳ ngày 29/1, Bộ Công Thương công bố thông tin quan trọng về kết quả thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X), thuộc lô 15-2, bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam khoảng 65 km.

Ông Đặng Hải Anh - Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương - cho biết công ty con của Murphy Oil (Mỹ), hiện là đơn vị điều hành lô 15-2 - bắt đầu khoan thăm dò mỏ Hải Sư Vàng từ năm 2024 và khoan thành công giếng thẩm lượng HSV-2X trong năm 2025 nhằm xác định quy mô và trữ lượng.

Kết quả ban đầu cho thấy cột dầu tích lũy dày đáng kể, với trữ lượng đánh giá ban đầu vượt kỳ vọng và được xem là tiềm năng lớn đối với ngành dầu khí Việt Nam.

Thông tin từ phía Murphy Oil và phân tích của hãng tư vấn quốc tế Wood Mackenzie nêu rõ, trữ lượng dầu có thể lên tới khoảng 430 triệu thùng dầu quy đổi, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó và có thể được xem là một trong những phát hiện dầu lớn nhất Đông Nam Á trong vòng 20 năm qua.

Theo ông Hải Anh, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Hai Su Vang anh 1

Ông Đặng Hải Anh - Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than - thông tin về mỏ dầu.

"Về sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 trữ lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỷ m3… Cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng đây là một kết quả rất tích cực. Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả của nhà đầu tư trong năm vừa qua", ông Hải Anh cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá việc phát hiện trữ lượng dầu khí lớn tại mỏ Hải Sư Vàng là tín hiệu tích cực đối với nhu cầu đảm bảo năng lượng quốc gia trong trung và dài hạn, đặc biệt khi Việt Nam đang đối mặt với xu thế sản lượng khai thác trong nước giảm trong nhiều năm gần đây.

Theo báo cáo, sản lượng khai thác dầu khí nội địa năm 2025 đạt khoảng 10 triệu tấn dầu thô và 6 tỷ m3 khí, và việc bổ sung trữ lượng mới được kỳ vọng góp phần củng cố an ninh năng lượng và gia tăng nguồn thu quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả thăm dò và hoàn tất các báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định theo quy định hiện hành. Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và các bộ ngành liên quan để đánh giá một cách khách quan, chính xác.

