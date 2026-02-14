Bitcoin có thể rơi về 50.000 USD

Standard Chartered tiếp tục hạ dự báo giá Bitcoin lần thứ hai trong chưa đầy 3 tháng, cảnh báo đồng tiền số này có thể rơi về 50.000 USD trước khi hồi phục.

Theo Bloomberg, Standard Chartered mới đây đã cắt giảm dự báo giá Bitcoin lần thứ hai trong chưa đầy 3 tháng, đồng thời cảnh báo đồng tiền số này có thể giảm xuống mốc 50.000 USD trước khi phục hồi trở lại.

Ngân hàng cho biết hiện kỳ vọng Bitcoin sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 100.000 USD , thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 150.000 USD . Trước đó vào tháng 12, mục tiêu này từng bị hạ mạnh từ 300.000 USD .

Động thái điều chỉnh mới nhất diễn ra sau giai đoạn đầy biến động của thị trường tài sản số. Bitcoin đã chật vật kể từ cú sụp đổ hồi tháng 10, sau đó tiếp tục trải qua các đợt biến động mạnh cùng sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

“Chúng tôi dự báo sẽ còn một đợt sụt giá nữa trong vài tháng tới”, Geoffrey Kendrick, Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu tài sản số của ngân hàng, viết trong báo cáo.

Theo Kendrick, áp lực đến từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF cũng như bối cảnh vĩ mô kém thuận lợi. Lượng nắm giữ tại các quỹ ETF Bitcoin đã giảm gần 100.000 đơn vị so với đỉnh ngày 10/10/2025. Báo cáo cho biết nhà đầu tư mua trung bình hiện chịu lỗ, với vị thế giá neo ở ngưỡng 90.000 USD .

Ngân hàng cũng cảnh báo bối cảnh rủi ro vĩ mô đang trở nên thách thức hơn khi kinh tế Mỹ có thể đang suy yếu nhưng thị trường lại không kỳ vọng có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào cho đến khi ông Kevin Warsh tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed vào cuối năm nay. Điều này có thể hạn chế dòng tiền mới chảy vào tài sản số trong những tháng tới.

Kể từ đợt bán tháo ngày 10/10/2025, nhà đầu tư đã rút gần 8 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ.

Đối với Ether, ngân hàng hạ mục tiêu cuối năm 2026 xuống 4.000 USD từ mức 7.500 USD trước đó. Ông Kendrick dự báo Ether có thể giảm về khoảng 1.400 USD trước khi bật tăng trở lại vào cuối năm.

Bitcoin đã mất hơn 40% giá trị so với đỉnh gần 127.000 USD thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái. Toàn bộ thị trường tiền số bốc hơi gần 2.000 tỷ USD vốn hóa trong cùng giai đoạn, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Từng được quảng bá là “vàng kỹ thuật số” và là tài sản có độ biến động cao hơn cổ phiếu, Bitcoin hiện đang diễn biến kém hơn cả chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500.

Dù vậy, chuyên gia Standard Chartered nhận định đợt suy giảm lần này tuy mạnh nhưng có trật tự hơn so với các cú sập trước đây. “Đợt bán tháo này ít cực đoan hơn những lần trước và chưa ghi nhận sự sụp đổ của bất kỳ nền tảng tài sản số nào”, ông lưu ý rằng thị trường đang dần trưởng thành hơn.