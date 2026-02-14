Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bitcoin có thể rơi về 50.000 USD

  • Thứ bảy, 14/2/2026 11:20 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Standard Chartered tiếp tục hạ dự báo giá Bitcoin lần thứ hai trong chưa đầy 3 tháng, cảnh báo đồng tiền số này có thể rơi về 50.000 USD trước khi hồi phục.

Theo Bloomberg, Standard Chartered mới đây đã cắt giảm dự báo giá Bitcoin lần thứ hai trong chưa đầy 3 tháng, đồng thời cảnh báo đồng tiền số này có thể giảm xuống mốc 50.000 USD trước khi phục hồi trở lại.

Ngân hàng cho biết hiện kỳ vọng Bitcoin sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 100.000 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 150.000 USD. Trước đó vào tháng 12, mục tiêu này từng bị hạ mạnh từ 300.000 USD.

Động thái điều chỉnh mới nhất diễn ra sau giai đoạn đầy biến động của thị trường tài sản số. Bitcoin đã chật vật kể từ cú sụp đổ hồi tháng 10, sau đó tiếp tục trải qua các đợt biến động mạnh cùng sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

“Chúng tôi dự báo sẽ còn một đợt sụt giá nữa trong vài tháng tới”, Geoffrey Kendrick, Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu tài sản số của ngân hàng, viết trong báo cáo.

Theo Kendrick, áp lực đến từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF cũng như bối cảnh vĩ mô kém thuận lợi. Lượng nắm giữ tại các quỹ ETF Bitcoin đã giảm gần 100.000 đơn vị so với đỉnh ngày 10/10/2025. Báo cáo cho biết nhà đầu tư mua trung bình hiện chịu lỗ, với vị thế giá neo ở ngưỡng 90.000 USD.

Ngân hàng cũng cảnh báo bối cảnh rủi ro vĩ mô đang trở nên thách thức hơn khi kinh tế Mỹ có thể đang suy yếu nhưng thị trường lại không kỳ vọng có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào cho đến khi ông Kevin Warsh tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed vào cuối năm nay. Điều này có thể hạn chế dòng tiền mới chảy vào tài sản số trong những tháng tới.

Kể từ đợt bán tháo ngày 10/10/2025, nhà đầu tư đã rút gần 8 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ.

Đối với Ether, ngân hàng hạ mục tiêu cuối năm 2026 xuống 4.000 USD từ mức 7.500 USD trước đó. Ông Kendrick dự báo Ether có thể giảm về khoảng 1.400 USD trước khi bật tăng trở lại vào cuối năm.

Bitcoin đã mất hơn 40% giá trị so với đỉnh gần 127.000 USD thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái. Toàn bộ thị trường tiền số bốc hơi gần 2.000 tỷ USD vốn hóa trong cùng giai đoạn, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Từng được quảng bá là “vàng kỹ thuật số” và là tài sản có độ biến động cao hơn cổ phiếu, Bitcoin hiện đang diễn biến kém hơn cả chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500.

Dù vậy, chuyên gia Standard Chartered nhận định đợt suy giảm lần này tuy mạnh nhưng có trật tự hơn so với các cú sập trước đây. “Đợt bán tháo này ít cực đoan hơn những lần trước và chưa ghi nhận sự sụp đổ của bất kỳ nền tảng tài sản số nào”, ông lưu ý rằng thị trường đang dần trưởng thành hơn.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Nasdaq S&P 500 tiền số standard chartered ngân hàng

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

