Biện pháp tránh thai nào ít ảnh hưởng nhất?

Bao cao su, vòng tránh thai và các biện pháp tránh thai nội tiết đều có ưu điểm, hạn chế riêng. Việc lựa chọn cần dựa trên tình trạng sức khỏe và kế hoạch sinh con của mỗi phụ nữ.

Rất nhiều lầm tưởng xung quanh sự an toàn và hiệu quả của các biện pháp tránh thai. Ảnh: Dudasdemujer.

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết mỗi phương pháp đều có ưu điểm, hạn chế riêng và phù hợp với từng đối tượng, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền, độ tuổi, giai đoạn sau sinh hoặc đang cho con bú cũng như nhu cầu sinh sản.

Bao cao su là biện pháp không chứa nội tiết, không tác động đến nội tiết tố và không cần thực hiện thủ thuật. Ngoài hiệu quả tránh thai, phương pháp này còn giúp giảm nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào việc sử dụng đúng cách trong mỗi lần quan hệ.

Vòng tránh thai bằng đồng cũng không chứa nội tiết và có hiệu quả ngừa thai kéo dài nhiều năm. Phương pháp này phù hợp với nhiều phụ nữ có nhu cầu tránh thai lâu dài. Tuy nhiên, trong những tháng đầu sau đặt vòng, một số người có thể gặp tình trạng kinh nguyệt nhiều hơn, đau bụng kinh hoặc ra huyết giữa kỳ.

Đối với các biện pháp tránh thai có nội tiết như thuốc uống, que cấy, dụng cụ tử cung chứa nội tiết hay thuốc tiêm, hiệu quả tránh thai rất cao nếu sử dụng đúng hướng dẫn.

Dù vậy, một số phụ nữ có thể gặp tình trạng ra huyết bất thường, căng ngực, đau đầu, thay đổi chu kỳ kinh hoặc cân nặng trong thời gian đầu. Phần lớn các triệu chứng này sẽ giảm dần hoặc được cải thiện khi chuyển sang phương pháp phù hợp hơn.

Không có biện pháp tránh thai nào được xem là "ít ảnh hưởng nhất" đối với tất cả phụ nữ. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên được tư vấn trước khi lựa chọn biện pháp tránh thai để tìm phương pháp phù hợp với sức khỏe, lối sống và kế hoạch mang thai của bản thân.