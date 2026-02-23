Biến động ở quốc gia nhỏ nhất giành vé dự World Cup 2026

HLV kỳ cựu Dick Advocaat sẽ không dẫn dắt tuyển Curacao tham dự World Cup 2026 bởi lý do gia đình.

HLV Advocaat rời tuyển Curacao đột ngột.

Quyết định được đưa ra khi Advocaat muốn dành thời gian chăm sóc con gái gặp vấn đề sức khỏe. "Tôi luôn nói gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì thế đây là lựa chọn hiển nhiên", ông chia sẻ. Dù vậy, chiến lược gia lão làng thừa nhận sẽ rất nhớ Curacao cùng các cộng sự và người hâm mộ nơi đây.

Trước đó, Advocaat tạo nên kỳ tích khi đưa Curacao - quốc gia nhỏ bé vùng Caribe, lần đầu tiên giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada, Curacao nằm cùng bảng với Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Đây được xem là một trong những cột mốc ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

"Tôi coi việc giúp quốc gia có thứ hạng dân số nhỏ nhất trong hệ thống FIFA giành vé dự World Cup là một trong những đỉnh cao sự nghiệp. Tôi tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và những người đã tin tưởng chúng tôi", ông Advocaat nhấn mạnh.

Cùng rời cương vị với ông còn có trợ lý Cor Pot và bác sĩ Casper van Eijk. Trong khi đó, bộ phận truyền thông và quản lý đội bóng tiếp tục làm việc nhằm đảm bảo sự ổn định trước thềm giải đấu.

HLV Fred Rutten sẽ thay thế Advocaat. Đây là lần đầu Rutten đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Trước đó, ông từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như PSV, Feyenoord, FC Twente và Schalke 04.

Curacao là quốc gia nhỏ bé nhất tại World Cup 2026 với dân số chỉ khoảng 150.000 người. Từ hạng 150 một thập kỷ trước, Curacao hiện vươn lên vị trí 81 trên BXH FIFA.