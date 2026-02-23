Mexico báo động an ninh trước World Cup 2026

Mexico đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ các băng nhóm ma túy Colombia lợi dụng World Cup 2026 để xâm nhập và hoạt động.

An ninh siết chặt tại bang Jalisco. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, trong ba quốc gia đồng đăng cai, Mexico đang đặc biệt lo lắng về vấn đề an ninh khi giải đấu đến gần.

Ông Roberto Alarcon, điều phối viên chiến lược an ninh của một bang tại Mexico, cho biết nước này đang duy trì “tình trạng cảnh báo thường trực”. Gần đây, nhà chức trách đã trục xuất một số công dân Colombia do không giải thích được rõ ràng mục đích nhập cảnh. Chính quyền lo ngại các đối tượng có liên hệ với các băng đảng ma túy có thể lợi dụng lượng du khách tăng cao trong dịp World Cup để xâm nhập và mở rộng hoạt động.

Bang Jalisco ở miền tây Mexico là khu vực được theo dõi sát sao. Thủ phủ Guadalajara dự kiến tổ chức 4 trận đấu và đón hàng chục nghìn cổ động viên. Theo ông Alarcon, từng có trường hợp người nước ngoài đến khu vực này với mục đích được tuyển mộ vào các tổ chức tội phạm.

Lực lượng an ninh cũng ghi nhận sự gia tăng của cựu quân nhân nước ngoài tham gia các băng nhóm tại Mexico, trong đó có người Colombia. Tháng 6 năm ngoái, quân đội Mexico bắt giữ 10 cựu binh Colombia trong một chiến dịch tại bang Michoacan, sau vụ nổ khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

Để chuẩn bị cho World Cup, Mexico triển khai hệ thống giám sát quy mô lớn. Kế hoạch bao gồm tăng cường phương tiện cơ giới, sử dụng drone, hệ thống chống drone và trực thăng phối hợp tuần tra. Chính quyền khẳng định phương án an ninh đã được xây dựng và chuẩn bị trong nhiều tháng.

Cùng với Mexico City và Monterrey, Guadalajara là một trong ba thành phố đăng cai của Mexico. World Cup 2026 được dự báo sẽ thu hút lượng khán giả kỷ lục. Tuy nhiên, đi kèm với sự sôi động đó là áp lực bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với Mexico, thử thách không chỉ nằm ở chuyên môn bóng đá. Bài toán an ninh mới là phép thử lớn khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh trở lại Bắc Mỹ.