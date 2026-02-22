Chung kết World Cup 2026 chỉ dành cho người giàu?

Giá vé chung kết World Cup 2026 tăng vọt lên 8.000-12.000 USD, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội về tính công bằng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giá vé World Cup ngày càng đắt đỏ.

Chung kết World Cup luôn là sự kiện đỉnh cao của bóng đá thế giới, thu hút hàng tỷ người theo dõi khắp hành tinh. Nhưng ở kỳ World Cup 2026, giấc mơ được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy đang trở thành một đặc quyền đắt đỏ.

Mức giá khủng khiến dư luận dậy sóng

Theo truyền thông châu Âu, một tấm vé xem trận chung kết hiện rơi vào khoảng 8.000 đến 12.000 USD . Đây là mức giá có giá trị rất cao ở thời điểm hiện tại. Càng đến gần ngày chung kết, giá vé dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao do nhu cầu cấp thiết từ cổ động viên và người hâm mộ từ khắp nơi đổ về.

Trong khi đó, mức giá khởi điểm trận chung kết các kỳ World Cup trước thấp hơn rất nhiều. Qatar 2022 dao động 604- 1.607 USD , Nga 2018 từ 455- 1.100 USD , còn Brazil 2014 là 440- 990 USD . Ngay cả khi tính giá vé được đôn lên ở thị trường bán lại, mức trung bình năm 2014 cũng chỉ khoảng 2.800 USD .

Gianni Infantino tại buổi công bố lịch thi đấu World Cup 2026 tại Washington. Ảnh: Reuters.

Có hai yếu tố chính lý giải cho đợt tăng giá này. Thứ nhất là nhu cầu khổng lồ. World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, một thị trường thể thao lớn với sức mua mạnh. Tính biểu tượng của trận chung kết, sức hút toàn cầu và lượng du khách quốc tế đổ về khiến vé nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm.

Thứ hai là nguồn cung hạn chế khi sân tổ chức chung kết có sức chứa khoảng 82.500 chỗ. Con số này quá nhỏ so với nhu cầu từ hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chính sự mất cân đối cung - cầu đã trao lợi thế cho thị trường bán lại, với giá vé bị đẩy lên chóng mặt. Tình trạng này vốn xảy ra mỗi kỳ World Cup, nhưng chưa bao giờ bị đẩy lên cao chóng mặt như năm nay.

World Cup mang tính thương mại nhất từ trước đến nay?

Hiển nhiên, thông tin này ngay khi xuất hiện đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ bóng đá trên thế giới. Trên mạng xã hội X, phản ứng của người hâm mộ khá gay gắt.

Có người mỉa mai rằng với mức giá tương đương một chiếc xe cũ hay học phí đại học một năm, khán giả sẽ có "đặc quyền ngồi trên chiếc ghế nhựa cách sân 3 dặm để xem 22 triệu phú thi đấu".

Người khác cho rằng 12.000 USD cho một trận bóng là "gánh nợ truyền đời", không khác gì một khoản thế chấp hay đặt cọc cho các tài sản quan trọng như nhà cửa hay đất đai.

Nhìn chung, hầu hết ý kiến đều đồng tình rằng với mức giá vé của một trận chung kế được nêu ra, World Cup 2026 đang dần trở thành vòng chung kết mang tính thương mại nhất từ trước đến nay.

Nhiều người tin rằng kỳ World Cup trên đất Mỹ mang tính thương mại lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng mức giá cao phản ánh đúng giá trị của một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Sự khan hiếm tự nhiên của vé chung kết khiến thị trường tự điều chỉnh. Với những ai đủ khả năng chi trả, đây là trải nghiệm không thể thay thế.

Cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ một câu hỏi. Ở đó, World Cup vốn được tôn vinh là lễ hội của toàn cầu, liệu có đang dần trở thành sân chơi của số ít? Giá vé cao có thể là hệ quả của quy luật thị trường, nhưng cảm xúc của người hâm mộ mới là thứ làm nên linh hồn bóng đá.

Và khi phần đông khán giả phải chọn xem qua màn hình thay vì trên khán đài, bài toán cân bằng giữa thương mại và cộng đồng sẽ còn được nhắc tới nhiều lần nữa.

FIFA từng giới thiệu hạng vé "Supporter Entry" giá 60 USD dành cho cổ động viên các đội tuyển giành quyền tham dự. Tuy nhiên, số lượng vé này rất hạn chế và không áp dụng cho hạng ghế cao cấp. Với nhiều người, đó chỉ là một "phao cứu sinh" mang tính biểu tượng hơn là giải pháp thực tế.

