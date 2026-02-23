Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ việc làm rúng động FIFA

  Thứ hai, 23/2/2026 17:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng tại Mexico khiến FIFA lo ngại, khi hàng loạt trận đấu thuộc giải VĐQG buộc phải hoãn vì bạo lực leo thang gần thành phố đăng cai World Cup 2026.

Sự việc bùng phát sau khi quân đội Mexico tiêu diệt Nemesio Oseguera - thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tại Tapalpa, bang Jalisco, cách Guadalajara khoảng 2 giờ di chuyển. CJNG được xem là tổ chức tội phạm lớn nhất Mexico, hoạt động tại phần lớn các bang, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về công tác đảm bảo an ninh.

Ngay sau đó, nhiều khu vực rơi vào tình trạng bất ổn, buộc bóng đá Mexico phải đóng băng khẩn cấp. Tại Liga MX (giải VĐQG), trận Queretaro gặp Juarez bị hủy lịch. Trận "Clasico Nacional" ở giải nữ giữa Chivas và Club America cũng phải lùi ngày thi đấu. Hai trận thuộc hạng dưới chịu chung số phận khi chính quyền tập trung kiểm soát tình hình.

Theo truyền thông sở tại, các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt vụ đốt xe, phong tỏa đường cao tốc tại gần 10 bang. Đây là chiến thuật thường có tên gọi "narcobloqueos", nhằm cản trở lực lượng an ninh. Hệ quả là giao thông tê liệt, các đội bóng và CĐV không thể di chuyển an toàn.

Khủng hoảng an ninh tại Mexico khiến các nhà lãnh đạo FIFA đứng ngồi không yên. Điều khiến FIFA đặc biệt quan tâm là vụ việc diễn ra rất gần địa điểm tổ chức World Cup 2026. Guadalajara dự kiến tổ chức 4 trận đấu, gồm các cuộc so tài có sự góp mặt của Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Uruguay, Colombia và chủ nhà Mexico.

Khi World Cup 2026 đến gần, FIFA không thể không thấp thỏm. Bài toán an ninh giờ trở thành thử thách lớn đối với Mexico khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chuẩn bị khởi tranh.

Mexico báo động an ninh trước World Cup 2026

Mexico đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ các băng nhóm ma túy Colombia lợi dụng World Cup 2026 để xâm nhập và hoạt động.

11 giờ trước

Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa công bố chiến lược phát triển dài hạn cho ĐTQG với mục tiêu vươn tầm khu vực, châu lục và xa hơn là sân chơi World Cup.

33:1996 hôm qua

Sức ép từ MU, Barcelona buộc FIFA thay đổi

Theo The Guardian, FIFA chuẩn bị nâng số đội tham dự Club World Cup từ 32 lên 48 ở kỳ tiếp theo vào năm 2029.

20:14 21/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

