Vụ việc làm rúng động FIFA

Cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng tại Mexico khiến FIFA lo ngại, khi hàng loạt trận đấu thuộc giải VĐQG buộc phải hoãn vì bạo lực leo thang gần thành phố đăng cai World Cup 2026.

Tình trạng an ninh bất ổn ở Mexico khiến FIFA lo ngại.

Sự việc bùng phát sau khi quân đội Mexico tiêu diệt Nemesio Oseguera - thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tại Tapalpa, bang Jalisco, cách Guadalajara khoảng 2 giờ di chuyển. CJNG được xem là tổ chức tội phạm lớn nhất Mexico, hoạt động tại phần lớn các bang, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về công tác đảm bảo an ninh.

Ngay sau đó, nhiều khu vực rơi vào tình trạng bất ổn, buộc bóng đá Mexico phải đóng băng khẩn cấp. Tại Liga MX (giải VĐQG), trận Queretaro gặp Juarez bị hủy lịch. Trận "Clasico Nacional" ở giải nữ giữa Chivas và Club America cũng phải lùi ngày thi đấu. Hai trận thuộc hạng dưới chịu chung số phận khi chính quyền tập trung kiểm soát tình hình.

Theo truyền thông sở tại, các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt vụ đốt xe, phong tỏa đường cao tốc tại gần 10 bang. Đây là chiến thuật thường có tên gọi "narcobloqueos", nhằm cản trở lực lượng an ninh. Hệ quả là giao thông tê liệt, các đội bóng và CĐV không thể di chuyển an toàn.

Khủng hoảng an ninh tại Mexico khiến các nhà lãnh đạo FIFA đứng ngồi không yên. Điều khiến FIFA đặc biệt quan tâm là vụ việc diễn ra rất gần địa điểm tổ chức World Cup 2026. Guadalajara dự kiến tổ chức 4 trận đấu, gồm các cuộc so tài có sự góp mặt của Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Uruguay, Colombia và chủ nhà Mexico.

Khi World Cup 2026 đến gần, FIFA không thể không thấp thỏm. Bài toán an ninh giờ trở thành thử thách lớn đối với Mexico khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chuẩn bị khởi tranh.