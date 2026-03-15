Mavropanos lĩnh trọn cú 'đại bác' của Haaland vào mặt

Hậu vệ Konstantinos Mavropanos trở thành tâm điểm trong trận hòa 1-1 giữa West Ham và Manchester City khi dũng cảm dùng chính khuôn mặt để chặn cú sút cực mạnh của Erling Haaland ở phút bù giờ.

Trong trận đấu tại London Stadium thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh hôm 15/3, khoảnh khắc gây sốc nhất không đến từ bàn thắng mà từ một pha cản phá đầy đau đớn của Konstantinos Mavropanos.

Phút bù giờ, khi Manchester City dồn toàn lực tìm bàn thắng quyết định, Erling Haaland nhận bóng ở rìa vùng cấm West Ham. Tiền đạo người Na Uy xoay người rất nhanh rồi tung cú dứt điểm chân trái cực mạnh về phía khung thành thủ môn Mads Hermansen.

Mavropanos bị choáng sau khi dính cú sút vào mặt của Haaland.

Cú sút của Haaland đi với lực khủng khiếp. Tuy nhiên, trước khi bóng kịp bay tới khung thành, Mavropanos lao vào chặn bóng. Trái bóng đập thẳng vào mặt hậu vệ người Hy Lạp khiến anh ngã gục ngay trên sân.

Theo mô tả của phóng viên Jacob Steinberg (The Guardian), Mavropanos lĩnh trọn quả bóng “ngay vào mặt”, một cú va chạm cực mạnh khiến hậu vệ West Ham choáng váng.

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sân để kiểm tra tình trạng của cầu thủ này. Sau vài phút được chăm sóc, Mavropanos may mắn tránh được chấn động não và được phép trở lại thi đấu trong những phút cuối trận.

Pha cản phá đau đớn đó trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của West Ham trong trận đấu này.

Trước đó, chính Mavropanos là người ghi bàn cho đội chủ nhà. Phút 35, trung vệ người Hy Lạp đánh đầu ghi bàn, san bằng tỷ số sau pha lốp bóng tinh tế mở tỷ số của Bernardo Silva cho Manchester City.

Bàn thắng cùng pha cản phá dũng cảm ở cuối trận giúp Mavropanos được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc trận.

Trận hòa 1-1 mang ý nghĩa quan trọng với West Ham. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo tạm thời vươn lên đứng trên nhóm xuống hạng với khoảng cách một điểm.

Trong khi đó, Manchester City đánh rơi hai điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của Pep Guardiola hiện kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu.

Giữa một trận đấu căng thẳng và nhiều toan tính, khoảnh khắc Mavropanos dùng chính khuôn mặt để chặn cú sút của Haaland đã trở thành hình ảnh đáng nhớ nhất của buổi tối tại London Stadium.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.