Bibica đổi chủ

Bibica sẽ về tay Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất snack Momogi nổi tiếng của Indonesia.

Các sản phẩm bánh kẹo của Bibica phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: BBC.

Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất snack Momogi nổi tiếng của Indonesia - công bố vừa mua lại CTCP Bibica (HoSE: BBC) từ Tập đoàn PAN, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ vào thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

Thương vụ này đánh dấu sự rút lui của PAN Group khỏi Bibica sau 8 năm, đồng thời mở đường cho SMA thâm nhập sâu rộng vào thị trường bánh kẹo Việt Nam.

"Thông qua sự hợp tác này với Bibica Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hợp lực sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và phân phối xuyên biên giới", Servin, Giám đốc Tài chính SMA, chia sẻ trong thông báo chính thức.

Vị lãnh đạo nhấn mạnh thương vụ mua lại này phù hợp với tham vọng của SMA trong việc mở rộng dấu ấn quốc tế và củng cố vị thế trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) toàn cầu.

Sau khi sáp nhập, SMA sẽ mở rộng danh mục sản phẩm từ snack sang bánh quy và các loại bánh kẹo, đồng thời tận dụng mạng lưới 100.000 điểm bán cùng các nhà máy hiện đại của Bibica tại Tây Ninh và Hà Nội.

Thương vụ này cũng tạo cơ hội cho việc tích hợp xuyên biên giới trong sản xuất, đổi mới và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

"Sự hợp lực sẽ củng cố đổi mới sản phẩm, mở rộng phạm vi xuất khẩu và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển", Servin nhấn mạnh thêm.

Bibica là thương hiệu bánh kẹo phổ biến tại Việt Nam với đa dạng sản phẩm bánh quy, bánh ngọt và các loại kẹo. Ngoài thị trường nội địa, công ty cũng xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường quốc tế bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

PAN Group hoàn tất việc thâu tóm Bibica sau nhiều năm cạnh tranh quyết liệt với Lotte để giành quyền kiểm soát. Trong đợt chào mua công khai cuối cùng năm 2022, tập đoàn này đã đầu tư khoảng 524 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 98,3%, chấm dứt cuộc giằng co giữa các cổ đông và đưa Bibica hoàn toàn về hệ sinh thái của mình.

Về hiệu quả kinh doanh, dưới sự điều hành của PAN Group, Bibica duy trì kết quả tương đối ổn định. Năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 120 tỷ đồng . Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp lãi ròng hơn 70 tỷ đồng , tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Mới đây, ngày 3/11, HĐQT Tập đoàn PAN đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital, một công ty con 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Bibica Capital có vốn điều lệ gần 1.650 tỷ đồng , được góp vốn bằng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC do PAN nắm giữ, có thị giá khoảng 1.640 tỷ đồng .

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiến tới hủy tư cách đại chúng của Bibica và hủy niêm yết cổ phiếu BBC.

Tháng 9 vừa qua, Bibica cũng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề; hủy tư cách đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán; đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 bằng 20% tiền mặt cho cổ đông.