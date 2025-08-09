Bianca Censori diện mốt quần gây tranh cãi

Bianca Censori diện trang phục kín đáo với điểm nhấn là quần capri khi gặp các con riêng của Kanye West. Nữ kiến trúc sư thay đổi đáng kể so với phong cách táo bạo quen thuộc.

Theo Page Six, Bianca Censori lọt vào ống kính giới truyền thông khi đi chơi cùng Chicago, Saint và Psalm - các con riêng của Kanye West. Việc phong cách Bianca Censori ngày càng giống Kim Kardashian trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội suốt thời gian qua.

Bianca Censori diện trang phục kín đáo bên các con của Kanye West. Ảnh: Backgrid.

Mới đây, nữ kiến trúc sư thu hút sự chú ý khi diện quần capri - chiếc quần gây tranh cãi trong giới thời trang. Bianca Censori phối chiếc quần lửng kèm áo dài tay và giày cao gót cùng tông màu đen.

Trái ngược phong cách hở bạo, phản cảm thường thấy, Bianca Censori thể hiện sự tinh tế khi diện trang phục kín đáo trước mặt trẻ em, đặc biệt là các con riêng của chồng.

Trước Bianca Censori, nhiều ngôi sao như Hailey Bieber, Bella Hadid, Zoë Kravitz, Emily Ratajkowski và Kim Kardashian từng không ít lần diện quần capri.

Nguồn gốc quần capri đến từ những năm 1940. Khi đặt chân tới đảo Capri, miền Nam Italy, nhà thiết kế Sonja de Lennart đã cắt bớt phần ống quần, tránh khiến trang phục bị ướt.

Pha trộn giữa legging và bermuda, quần capri châm lửa cho cuộc tranh cãi trải dài từ quá khứ đến hiện tại. Nhiều người cho rằng quần capri lỗi thời, tạo hiệu ứng không tốt. Số khác khen ngợi mẫu quần tiện lợi và khiến chân của họ trông thon nhỏ, theo Vouge.

Một số người đẹp khác cũng chuộng kiểu quần này. Ảnh: BackGrid.

Gần đây, Bianca Censori thay đổi phong cách ăn mặc khi xuất hiện nơi công cộng, hạn chế trở thành tâm điểm bàn tán. Nữ kiến trúc sư đang dần kiểm soát lối sống, công việc thay vì phụ thuộc vào Kanye West như trước đây.