Hình ảnh khác lạ của Kim Tae Hee gây chú ý

Kim Tae Hee ra mắt Hollywood trong buổi công chiếu phim "Butterfly", nhan sắc hiện tại của minh tinh thành tâm điểm chú ý.

Theo tin tức ngày 7/8 của Nate, mới đây, Kim Tae Hee đã xuất hiện tại buổi công chiếu của loạt phim Butterfly do Amazon Prime Video sản xuất, tổ chức ở New York (Mỹ). Đây là dự án đánh dấu màn ra mắt chính thức của nữ diễn viên tại thị trường Hollywood.

Xuất hiện trong bộ váy đen trễ vai tối giản, tóc uốn và trang điểm nhẹ nhàng, Kim Tae Hee giữ phong thái thanh lịch quen thuộc. Tuy nhiên, một số hình ảnh cận mặt do truyền thông quốc tế ghi lại đã làm dấy lên nhiều bàn tán, khi gương mặt của cô được nhận xét là có phần thay đổi so với hình ảnh thường thấy.

Nhiều khán giả chỉ ra các chi tiết như nếp nhăn khi cười hay bọng mắt lộ rõ, cho rằng dấu hiệu tuổi tác đang xuất hiện trên khuôn mặt của mỹ nhân Hàn. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, Kim Tae Hee vẫn nhận được nhiều lời khen về phong thái tự tin và sự xuất hiện chỉn chu ở sự kiện quốc tế.

Hình ảnh Kim Tae Hee tại sự kiện chiếu phim Butterfly. Ảnh: Yonhap News / MK Sports.

Truyền thông quốc tế cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến vai diễn của Kim Tae Hee trong loạt phim Butterfly. Phim thuộc thể loại tâm lý - hành động - gián điệp, xoay quanh hành trình truy đuổi căng thẳng giữa các nhân vật mang nhiều bí ẩn. Trong tác phẩm, Kim Tae Hee góp mặt trong vai một nhân vật giữ vai trò then chốt, được xem là nút thắt quan trọng trong mạch truyện.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, bước chân vào giới giải trí từ năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo. Cô nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và gương mặt thanh tú, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái thành công trong nhiều dự án truyền hình lớn.

Kim Tae Hee được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc, thường xuyên góp mặt trong danh sách các "nữ thần màn ảnh" cùng với Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun. Cô nổi bật qua các phim truyền hình như Stairway to Heaven, Love Story in Harvard, Iris hay Hi Bye, Mama!. Năm 2017, cô kết hôn với ca sĩ - diễn viên Rain và hiện có hai con.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Kim Tae Hee thừa nhận từng có giai đoạn lo lắng về ngoại hình sau tuổi 35, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn làm mẹ. Tuy nhiên, cô cho biết đã học cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể và tìm thấy vẻ đẹp riêng trong từng giai đoạn cuộc sống.